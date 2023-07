Jak przekazano, dziewczynka została sama w samochodzie od około godziny 2 w nocy do około 11, kiedy to temperatura wynosiła blisko 40 stopni C.

Tragedia w USA. Zostawili dziecko w aucie. Nie żyje

Rodzice Joel i Jazmine R. tego wieczoru uczestniczyli w przyjęciu z okazji święta niepodległości USA. Gdy wrócili do domu z trójką dzieci, zapomnieli o 18-miesięcznej dziewczynce.

Według Grady Judd, szeryfa hrabstwa Polk, zachowanie rodziców wynikało z nadużycia alkoholu i narkotyków. Z przeprowadzonych badań wynika, że matka Jazmine R. uzyskała pozytywny wynik na obecność alkoholu i marihuany, a ojciec Joel R. alkoholu, marihuany i metamfetaminy.

Dziecko zostało wyjęte z samochodu dopiero około godziny 11, kiedy rodzice zbierali się do pracy. Już wówczas nie dawało oznak życia. Para zdecydowała się przewieźć 18-miesięczną dziewczynę do Lakeland Regional Health Medical Center, gdzie lekarze potwierdzili zgon.

Zostawili dziecko w aucie. Rodzice aresztowani

- Kiedy rozpoczęliśmy nasze śledztwo około 14:30, po czynnościach ratujących życie, po schłodzeniu ciała temperatura głęboka dziecka nadal wynosiła blisko 40 stopni, a to było trzy godziny po wyjęciu z samochodu - mówił Judd.

Joe i Jazmine zostali aresztowani i osadzeni w więzieniu.

- Myślę, że prawdziwe wyrzuty sumienia będą mieli dziś wieczorem, kiedy siedzą w więzieniu hrabstwa, w klimatyzowanym pomieszczeniu, myśląc:" tu jest miło i fajnie, a moje dziecko upiekło się na śmierć z powodu mojego zaniedbania i używania narkotyków" - podsumował szeryf hrabstwa Polk.