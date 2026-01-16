Rodzina zaatakowana przez agentów ICE. "Moje dziecko nie oddychało"

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Podczas protestów w Minneapolis funkcjonariusze służb imigracyjnych (ICE) obrzucili samochód granatami dymnymi i gazem łzawiącym. Autem podróżowała rodzina z szóstką dzieci. W wyniku zdarzenia małżeństwo oraz trójka ich dzieci trafili do szpitala.

Funkcjonariusz policji w umundurowaniu taktycznym stoi w gęstym dymie podczas zgromadzenia ulicznego, wokół niego widoczni są inni ludzie oraz zabudowania mieszkaniowe w tle.
Funkcjonariusz ICE podczas protestów w MinneapolisScott OlsonGetty Images

W skrócie

  • Funkcjonariusze ICE podczas protestów w Minneapolis otoczyli samochód z rodziną, wracającą z meczu koszykówki.
  • Pod auto wrzucono granaty z gazem łzawiącym, co spowodowało obrażenia u rodziców i trojga dzieci, którzy trafili do szpitala.
  • Jedno z dzieci nie oddychało i konieczne było przeprowadzenie resuscytacji, by przywrócić mu funkcje życiowe.
Według amerykańskich mediów, do zdarzenia doszło podczas protestów w Minneapolis, które wybuchły po tym, jak na początku stycznia agent ICE zastrzelił 37-letnią Renee Nicole Good.

Państwo Shaw i Destiny Jackson wracali z meczu koszykówki swojego syna, gdy przypadkowo znaleźli się w centrum starć demonstrantów ze służbami. Autem oprócz nich podróżowała szóstka dzieci - najmłodsze w wieku sześciu miesięcy, a najstarsze mające 11 lat.

Gdy para zorientowała się, że sytuacja jest niebezpieczna, próbowała zawrócić samochód. Wtedy jednak zostało ono otoczone przez funkcjonariuszy ICE. - Zatrzymali moje auto i zaczęli krzyczeć, żebyśmy się stąd wynosili. Mój mąż odpowiedział, że właśnie to próbujemy zrobić - relacjonowała Destiny Jackson.

Agenci ICE zaatakowali rodzinę z dziećmi. Wrzucili granat gazowy pod samochód

Według zeznań państwa Jackson agenci ICE nagle zaczęli rzucać granaty z gazem łzawiącym wokół samochodu. Jeden z nich potoczył się bezpośrednio pod auto.

- Po kilku sekundach rozległ się ogromny hałas, nasz samochód został wyrzucony w powietrze. Gdy spadł włączyły się poduszki powietrzne i zablokowały drzwi. Chmura gazu zaczęła otaczać całe auto - opowiadała kobieta.

    - Czułem jakby mi płonęły płuca. Woda nie pomagała, nic nie pomagało - dodaje jej mąż. Według niego rodzina nie mogła się wydostać z samochodu. Mężczyzna kopnięciem otworzył drzwi auta, dzięki czemu wraz z żoną mogli opuścić pojazd, po czym zaczęli wyciągać z niego swoje dzieci.

    Najtrudniej było wydostać z auta sześciomiesięczne dziecko. - Moje dziecko było całkowicie nieprzytomne, nie oddychało - mówi matka.

    Małżeństwo i trójka dzieci w szpitalu. To efekt działań agentów ICE

    Rodzinie pomogli świadkowie zdarzenia, którzy szybko zaprowadzili poszkodowanych do pobliskiego domu, skąd wezwano karetkę. Ponieważ najmłodsze z dzieci nie oddychało, matka musiała wykonać resuscytację, dzięki czemu udało się przywrócić mu funkcje życiowe.

    Ostatecznie małżeństwo oraz trójka ich dzieci trafili do szpitala. W czwartek wszyscy zostali wypisani do domu. Rodzice twierdzą, że ich dzieci są całe i zdrowe, choć mają traumę i nie mogą spać.

    Zaznaczają, że nie wiedzą dlaczego funkcjonariusze ICE zaatakowali ich samochód. Służby imigracyjne nie skomentowały incydentu.

    Źródła: "The New York Times", CBS News

