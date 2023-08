Xuming Li, w wysyłanych wiadomościach skarżył się, że nie może spać w nocy, bo ciągle docierają do niego odgłosy poruszania deską klozetową - donosi New York Post, powołując się na News Chanel 8.

Rodzina nagle zaczęła chorować. W mieszkaniu unosił się chemiczny zapach

Postanowił dociec, co jest źródłem złego zapachu. Początkowo zadzwonił do firmy zajmującej się klimatyzacjami - pracownicy nie stwierdzili jednak żadnych nieprawidłowości. Kolejnym krokiem było wezwanie hydraulika, który również nie znalazł żadnych usterek. Abdullah zdecydował się na wymianę kaloryferów oraz wyczyszczenie wentylacji w mieszkaniu. To wszystko zdało się na nic, bo chemiczny zapach wciąż się utrzymywał.

Mężczyzna badał każdy trop. Nagranie potwierdziło jego obawy

Abdullah dostrzegł, że rzeczywiście przed jego drzwiami kręcił się sąsiad z niższego piętra, ale nie był w stanie stwierdzić, co dokładnie robi mężczyzna - jedynie widać było, że kuca. Kolejne nagranie rozwiało wątpliwości. Tym razem Xuming Li wyciągnął strzykawkę, nabrał do niej płyn i wstrzyknął ciecz do szczeliny we framudze drzwi. Reakcja mężczyzny była natychmiastowa - zabrał rodzinę z mieszkania i powiadomił policję.