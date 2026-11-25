W skrócie Członkowie rodziny Ramzana Kadyrowa uzyskali serbskie obywatelstwo, posługując się fikcyjnymi nazwiskami, aby móc swobodnie podróżować mimo nałożonych sankcji.

Ze śledztwa Fundacji Walki z Korupcją wynika, że oprócz syna Alego, serbskie dokumenty posiadają także żona Kadyrowa Medni, synowie Adam i Achmat oraz córka Tabarik.

Ujawniono, że Ali Kadyrow posługujący się fałszywym nazwiskiem odbył ponad 100 podróży zagranicznych, korzystając głównie z prywatnych odrzutowców biznesowych.

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O nowych tożsamościach Kadyrowów piszą niezależne rosyjskie media, a także Fundacja Walki z Korupcją (FBK).

Ze śledztwa wynika, że w lipcu 2025 roku Ali Kadyrow otrzymał obywatelstwo serbskie na bezpośrednie polecenie premiera Duro Macuta. W serbskich dokumentach widnieje jako Ali Ramzanovicz Musajew, urodzony w czeczeńskiej wiosce Centoroj.

Według ustaleń FBK osoba o takim nazwisku w rzeczywistości nie istnieje. Nie ma żadnych kont w mediach społecznościowych, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie ma o niej także żadnych wzmianek w serbskich mediach.

Warto jednak zauważyć, że w tym samym czasie, w tej samej wiosce i tego samego dnia urodził się syn przywódcy Czeczenii, Ali Kadyrow.

Rosja. Nowe nazwisko syna Ramzana Kadyrowa

Dziennikarze śledczy dotarli także do dokumentów w czeczeńskim urzędzie stanu cywilnego. Okazało się, że w styczniu 2025 roku Ali Kadyrow zmienił nazwisko na Musajew. Otrzymał także nowy paszport wewnętrzny (odpowiednik dowodu osobistego w Polsce).

Zdaniem analityków Fundacji Walki z Korupcją serbskie dokumenty posiadają także żona Kadyrowa Medni, jego synowie Adam i Achmat, a także córka Tabarik. Dzięki paszportom mogą oni podróżować pomimo ograniczeń wynikających z międzynarodowych sankcji.

O swobodzie w poruszaniu się po świecie świadczą kolejne dokumenty, które udało się uzyskać. Wynika z nich, że Ali pod fikcyjnym nazwiskiem odbył ponad 100 podróży zagranicznych, głównie do Dubaju, otwiera się w nowym oknie. Loty realizowano głównie prywatnymi samolotami m.in. odrzutowcem biznesowym Bombardier Global 6000 o wartości około 2,5 miliona rubli.

Fikcyjne paszporty z Serbii, otwiera się w nowym oknie posiadają, zdaniem FBK, także inni rosyjscy obywatele. Wśród nich są Madina i Roza Bazhajewe, krewne czeczeńskiego biznesmena Musy Bazhajewa, a także członkowie rodziny Nikołaja Kolesowa, byłego gubernatora obwodu amurskiego.



