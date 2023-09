Rodzice wybierają partnerów dla dzieci. "To coraz bardziej powszechne"

W Japonii coraz częściej rodzice biorą sprawy w swoje ręce w kwestii szukania idealnych kandydatów na małżonków dla swoich dzieci. W tym celu organizowane są specjalne wydarzenia, na które rodzice przychodzą zaopatrzeni w kwestionariusze oraz zdjęcia dorosłych, kilkudziesięcioletnich potomków. Jak wyznają niektórzy, to same dzieci proszą ich o pomoc w poszukiwaniach. Szacunki wskazują jednak, że niewiele z par, które dopasowali do siebie rodzice, zawiera ostatecznie związek małżeński.