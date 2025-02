Zdaniem autorów pozwu - Centrum Prawne dla Ofiar Mediów Społecznościowych , dzieci zmarły po tym, jak wzięły udział w viralowym trendzie popularnym przed kilkoma laty na TikToku , tzw. blackout challenge. Polegał on na celowym przyduszaniu się i poprzez uniemożliwianie dopływu tlenu do mózgu, utracie przytomności.

TikTok pozwany przez rodziców

We wniosku złożonym przez rodziców zmarłych dzieci wskazano, że właściciel TikToka ByteDance "stworzył szkodliwe zależności w każdym dziecku" i "zalało je najwyraźniej niekończącym się strumieniem krzywd".

Jednym z rodziców podpisanych pod pozwem jest Ellen Roome, matka 14-letniego Joolsa, która zabiegała o wprowadzenie "prawa Joolsa", które miałoby polegać na umożliwieniu rodzicom dostępu do kont w mediach społecznościowych należących do ich zmarłych dzieci. Jej inicjatywa doprowadziła do debaty w brytyjskim parlamencie, która odbyła się w połowie ubiegłego miesiąca.