Rocznica zamachu na premiera Słowacji. Robert Fico uderza w opozycję

Po posiedzeniu wyników prac rady nie przedstawiono, ale po południu wrócił do nich premier na konferencji prasowej w Handlovej , gdzie odbyło się wyjazdowe posiedzenie rządu.

Dał jasno do zrozumienia, że nie akceptuje sytuacji, gdy podczas słowackich obchodów 80. rocznicy zakończeniadrugiej wojny światowej w Europie wygwizdywano premiera i jego przemówienie. Podobnie wypowiadał się na temat nazwania go zdrajcą za podróż do Moskwy na obchody Dnia Zwycięstwa.