Jak zwracają uwagę eksperci z University of Oxford, na przykład w Wielkiej Brytanii osoby w wieku od 15 do 64 lat spędzają ok. 43 procent zajętego czasu na prace domowe - gotowanie, sprzątanie, opieka nad dziećmi czy osobami starszymi. Przy tym mężczyźni poświęcają na to ok. połowę mniej czasu niż kobiety.

W Japonii z kolei panowie spędzają na tych zajęciach niespełna 20 procent czasu, które poświęcają tym zajęciom kobiety.

Badacze z Oxfordu z kolegami z Japonii zapytali 29 brytyjskich oraz 36 japońskich ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji, o to, jakie ich zdaniem miejsce automaty będą miały w domowych pracach.

Reklama

Największym wyzwaniem opieka nad dziećmi

Według specjalistów, w ciągu dekady przejmą one 39 proc. czasu poświęcanego na takie obowiązki. Najłatwiejsze do zautomatyzowania mają przy tym być zakupu warzyw i owoców (59 procent), a najtrudniejsze - fizyczna opieka nad dziećmi (21 procent).

Brytyjscy specjaliści twierdzili przy tym, że maszyny przejmą 42 procent czasu domowych obowiązków, a japońscy - że 36 procent.

Może to wynikać z tego, że w Wielkiej Brytanii technologia silniej wiąże się z wyręczaniem ludzi. Brytyjscy specjaliści płci męskiej byli przy tym bardziej optymistycznie nastawieni do zmian niż kobiety.

Wielkie zmiany w 10 lat

Wcześniejsze badania wskazywały, że generalnie mężczyźni częściej wykazują entuzjazm odnośnie nowych technologii.

W Japonii było tymczasem odwrotnie. W tym przypadku rolę mogły odegrać większe nierówności w podziale domowych obowiązków.

"Nasze badanie z udziałem ekspertów od nowych technologii z Wielkiej Brytanii i Japonii wskazuje, że za 10 lat automatyzacja domowych prac może zmniejszyć przeznaczany na nie czas o 39 procent" - podsumowują wyniki naukowcy.

Zwracają przy tym uwagę, że takie badania nie tylko pomagają prognozować przyszłą sytuację, ale także ją kształtują. Ważne jest więc prowadzenie ich z udziałem przedstawicieli różnych kultur.