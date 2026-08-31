Określenie "powódź błyskawiczna" brzmi zbyt eufemistycznie wobec tego, co w ubiegłą środę wydarzyło się w Nepalu. Tam, gdzie rzeka miała kilkanaście metrów szerokości, dziś wielka śmierdząca masa spowija obszar rozciągający się od kilkudziesięciu do kilkuset metrów. Wystają z niej kikuty dachów wielopiętrowych domów.

W piątej dobie po tragedii, która zmieniła Nepal, oficjalny bilans to ponad 900 ofiar śmiertelnych, około 3000 zaginionych i najprawdopodobniej ponad 900 robotników zniszczonych hydroelektrowni uwięzionych w tunelach, którzy - o ile jeszcze żyją - walczą o każdy oddech.

Nepal. Motocyklista wisi nad przepaścią

Miejscowość Bidur położona jest w końcowej części doliny, przez którą szedł niszczycielski żywioł. Znajduje się na północny-zachód od stolicy kraju - Katmandu. Zazwyczaj podróż tam zabiera około dwie i pół godziny. Teraz - minimum cztery.

Pełna dziur droga jest tak wąska i kręta, że kiedy moją taksówkę wielkości "malucha" mijają transporty wojskowe - za każdym razem musimy się zatrzymać i centymetr po centymetrze mijać inne auta.

Nad urwiskiem na mokrej nawierzchni z pobocza zaczyna zsuwać się motocyklista, który stracił równowagę. Nie spadnie w przepaść, bo jeden z kierowców szybkim manewrem podjedzie tak, aby zablokować kilka metrów dzielące parę na motocyklu od śmierci. W takich warunkach na tereny zalane przez powódź dostarczana jest pomoc.

Robili sobie selfie. Nikt nie przeżył

Na taki widok, jaki ujrzałem w Bidur, nic nie jest w stanie przygotować. Skala zniszczenia oddaje grozę krótkich filmów nagranych w momencie kataklizmu. W błocie między dachami domów pracują koparki, ratownicy i dziennikarze. Przyglądają się temu ze zbocza setki osób. Pośród nich jest Mangali Taman.

Tam, gdzie teraz jest szeroka na co najmniej sto metrów plama błota - gdzieś była restauracja, w której pracowała jako kucharka.

- Najpierw pojawił się potężny huk. Wyszłam zobaczyć, co się dzieje i zaczęłam biec w górę zbocza - mówi Interii.

- Widziałam tak wiele osób, które zaczęły nagrywać to, co się dzieje. Robili sobie selfie. Nikt się nie uratował - dodaje. Nikt nie przypuszczał, że fala będzie tak wysoka.

Nikt wcześniej nie widział i chyba nie mógł sobie wyobrazić nawet tego, że przyjdzie tu w sekundy kilkunasto- czy nawet kilkudziesięciometrowa fala.

Życie od śmierci w Bidur dzieliły metry, ułamki sekund, przypadek, instynkt.

- Tak, ludzie ginęli robiąc sobie selfie z falą. Nie odważę się tego oceniać. Słyszymy relacje, że wielu ludzi starało się ratować, ale inni - zastygali w przerażeniu - mówi mi na zboczu wzgórza w Bidur ratownik.

Nepalczycy wypatrują nadziei Tomasz Sajewicz INTERIA.PL

Lądowisko bez nadziei

Na położonym u szczytu zbocza nad Bidur wojskowym lądowisku dla śmigłowców, maszyny startują i lądują co kilka minut. Przed nim setki osób czekają na jakiekolwiek informacje o najbliższych. Nadzieje na odnalezienie żywych skutecznie dusi wjeżdżające na teren lądowiska pojazdy z napisem "kostnica".

W niedzielę, kiedy liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 700, nepalskie media podały, że zidentyfikowano 20 ciał. Rozpoczęto masowe pochówki. Władze obawiają się wybuchu epidemii.

Nepal. Manita przed murem ze zdjęciami

Przed szpitalem uniwersyteckim w Katmandu nadzieję od rozpaczy dzieli 100 metrów. To odległość od wejścia do szpitala do kostnicy. Na murach przy wejściu - dziesiątki zdjęć osób zaginionych. Dane kontaktowe, ostatnie znane miejsce pobytu. Uśmiechnięte twarze przewodników stojących dumnie na szczytach Himalajów, matek z dziećmi, całych rodzin.

Przy wejściu tłum stoi przed szkolną ławką, przy której policjanci ręcznie w kajeciku wpisują od krewnych zgłoszenia o zaginionych. Ludzie niecierpliwią się, bo informacji w szpitalu - jak na lekarstwo. Niewyspani, niektórzy w tych samych ubraniach od kilku dni. Tak jak Manita Nepali, która szuka swego męża.

- Jest kierowcą ciężarówki. W środę pojechał do Chin po towar. Od tego czasu nie mam o nim żadnych informacji - mówi Interii.

Manita, która wyszła za mąż dopiero pół roku temu, nie ma już nadziei na to, że jej mąż zostanie odnaleziony żywy.

- Chcę tylko, żeby oddali mi jego ciało. Chcę zobaczyć go po raz ostatni i pochować - dodaje.

Na "murze nadziei" jest kartka z jego zdjęciem. Manita była już tam, gdzie nadzieja umiera. Z drugiej strony szpitala jest wjazd do szpitalnej kostnicy. Tam na murze na widoku publicznym są dziesiątki zdjęć ciał sprowadzonych do kostnicy.

O ile przy murze nadziei panuje gwar, przy murze śmierci panuje przerażająca cisza.

Tunele życia i śmierci

Cztery dni po kataklizmie rodziny pracowników hydroelektrowni dowiadują się, że ich najbliżsi mogli przeżyć. W poniedziałek nepalskie władze poinformowały, że w sześciu tunelach zniszczonych projektów hydrologicznych mogło schronić się kilkaset osób. Na miejscu są już specjaliści z Chin i Indii.

Od weekendu w tunelach - tam, gdzie jest to możliwe - wpompowywane jest powietrze. Według niezależnego Stowarzyszenia Producentów Energii Nepalu zaginęło 897 osób związanych z 11 projektami hydroenergetycznymi. Ponad 570 osób pracowało tylko w jednym miejscu - hydroelektrowni Upper Trishuli-1 o mocy 216 megawatów.

Rachunek za ocieplenie klimatu natura wystawia w Nepalu

Po powodzi z dnia na dzień w Nepalu wzbierają nie tylko wody w rzekach, ale i gniew w mieszkańcach tego kraju. Media krzyczą - katastrofy naturalne nie znają granic. Nie zatrzymują się przy kontroli paszportowej dzielącej bogate kraje od biednych. Nepal, który odpowiada za 0,1 proc. emisji gazów cieplarnianych, jest jednym z państw najbardziej narażonych za zmiany klimatyczne.

Szacuje się, że w ciągu ostatnich trzech dekad lodowce w Himalajach straciły około jednej trzeciej swojej objętości. Do ubiegłotygodniowej katastrofy doprowadziło oderwanie się właśnie części lodowca. Z nagrań, do których dotarł "NYT", na których prawdopodobnie uwieczniono początek potężnego kataklizmu, widać, jak od lodowca odrywa się stosunkowo mały fragment.

Nikt nie ma wątpliwości, że taka tragedia w Nepalu może się powtórzyć. Dzień po powodzi władze Nepalu i Chin ostrzegały, że w wyniku środowego kataklizmu przepełniają się sztuczne zbiorniki wodne.

Oderwanie się kolejnej części lodowca i wypchnięcie kolejnych mas wody - to bomba z opóźnionym zapłonem, która wisi nad Nepalem. Coraz więcej osób zdaje sobie z tego sprawę. Na przykład turyści.

Turyści odwołują wycieczki do Nepalu

Na listach zaginionych w Nepalu i w Tybecie jest kilkuset obcokrajowców. Wycieczka na "dach świata" to przecież spełnienie podróżniczych marzeń.

Ayush Karki jest przewodnikiem. W Katmandu prowadzi biuro podróży.

- Odwołania wycieczek na jesień spływają praktycznie każdego dnia. Turyści boją się tu przyjeżdżać. Na razie odwołania dotyczą głównie trekkingu w górach - mówi Interii.

Turystyka to dla wielu Nepalczyków główne źródło utrzymania.

Kiedy Nepal zniknie z nagłówków

Magda Jungowska najbardziej obawia się chwili, gdy Nepal przestanie być tematem w mediach i kiedy w najbliższych dniach wyjadą stąd reporterzy.

W Nepalu spędziła 14 lat. Obecnie jest w Polsce i stamtąd koordynuje pomoc dla powodzian poprzez własną fundację White Grain we współpracy z nepalską fundacją HAPSA.

Ciężarówka z 900 paczkami dla powodzian stara się przedrzeć z Katmandu na tereny, gdzie są potrzebujący. Nie jest to łatwe, bo drogi blokuje wojsko i w chwili pisania tego tekstu nie jest jasne, czy w poniedziałek pomoc uda się w ogóle dowieźć.

- Najbardziej boję się tego, że za chwilę - tak jak było to po trzęsieniu ziemi w 2015 roku - z Nepalu wyjadą dziennikarze. Informacje o katastrofie przestaną być nagłówkami czołówek gazet, a Nepalczycy tak jak wcześniej zostaną pozostawieni sami sobie z tą tragedią. Tylko takiej katastrofy nie widziałam na oczy wcześniej ani ja, ani nikt z moich znajomych w Nepalu. Dlatego teraz robię wszystko, aby jak najwięcej ludzi zdało sobie sprawę z tego, co wydarzyło się w Nepalu - mówi Interii Jungowska.

Nepalczycy tracą nadzieję na odnalezienie zaginionych Tomasz Sajewicz INTERIA.PL

Co dalej z Nepalem

Władze Nepalu uważają, że odbudowa kraju pochłonie co najmniej pięć miliardów dolarów.

Kiedy siedzę na zboczu góry nad Bidur z bosą kucharką Mangali Taman, która cudem przeżyła tę katastrofę, myślę, że zamiast kosztujących miliony dolarów pobytów na konferencjach klimatycznych w najbogatszych państwach na pustyni, światowi decydenci powinni dziś stanąć koło Mangali.

Zapewnić ją, że zajmują się tą kwestią. Że to nie tylko deklaracje. Że w kraju, który wydaje się być obecnie najbardziej narażony na takie katastrofy, powstanie chociaż system ostrzegania. Żeby o możliwej katastrofie nawet minutę wcześniej ostrzegł alarm w telefonie, a nie na sekundy dzielące życie od śmierci - potężny huk kilkunastometrowej ściany wody i skał.

Z Bidur dla Interii Tomasz Sajewicz, Polskie Radio