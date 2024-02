Do znaleziska doszło po tym, jak małżeństwo z Gandawy w Belgii postanowiło powiększyć swój dom. W tym celu wykupili sąsiedni budynek. Aby połączyć dwa domy w jeden zaczęli wyburzać ściany. Nie spodziewali się jednak, że kryje się tam niespodzianka. Pomagający im znajomy znalazł obraz przypominający autoportret holenderskiego malarza Vincenta van Gogha z 1889 roku .

Jak podaje dziennik "The Brussels Times", dzieło przypominające autoportret artysty zostało namalowane bezpośrednio na tynku. Przez lata pozostawało ukryte za izolacją i płytą gipsowo-kartonową.

Robili remont w domu. Za ścianą czekała ich niespodzianka

Podekscytowani znaleziskiem właściciele domu postanowili sprawdzić autentyczność obrazu. W tym celu skierowali się z prośbą bezpośrednio do muzeum Vincenta van Gogha w Amsterdamie . Nie otrzymali jednak oczekiwanej pomocy, ponieważ instytucja przeprowadza tego typu analizy jedynie na prośbę autoryzowanych sprzedawców dzieł sztuki . Mimo wstępnego niepowodzenia udało im się w końcu znaleźć eksperta, który przyjrzał się autoportretowi. To również nie przyniosło jednoznacznej odpowiedzi .

Przeciwko oryginalności dzieła przemawia jego technika wykonania, która, jak tłumaczy "The Brussels Times", "wydaje się nieco niechlujna jak na van Gogha". Z drugiej strony artyści często pracują nad obrazem przez dłuższy czas, wykonując przed namalowaniem ostatecznego dzieła wiele szkiców i prób. Przy tego typu obrazach artysta może nie przykładać pełnej uwagi do techniki, co wzbudza w małżeństwie nadzieje, że autoportret mógł faktycznie wyjść spod ręki słynnego holenderskiego malarza.