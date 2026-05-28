Robert Fico zapowiada wizytę w Polsce. Podał termin
Premier Słowacji zapowiedział, że 1 września przyjedzie do Polski. Robert Fico chce uczestniczyć w obchodach 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Zapowiedział także wizyty w Normandii, Brześciu i - być może - na cmentarzu Arlington w USA.
W skrócie
- Premier Słowacji planuje 1 września wizytę w Polsce, aby uczestniczyć w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej.
- Robert Fico zapowiedział wizyty w Normandii, Brześciu i rozważa wyjazd na cmentarz Arlington w Stanach Zjednoczonych.
- Minister spraw zagranicznych Słowacji zapowiedział, że prezydencja Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej skupi się na współpracy i europejskiej konkurencyjności.
Fico występował w czwartek w parlamencie i bronił swojej polityki zagranicznej, o której mawia, że jest racjonalna, wyważona i zorientowana na wszystkie strony świata. W czerwcu premier Słowacji zamierza odwiedzić Normandię, a w lipcu - białoruski Brześć. Nie wykluczył także wizyty na amerykańskim Cmentarzu Narodowym w Arlington.
9 maja Robert Fico jako jedyny przywódca z kraju Unii Europejskiej pojechał do Moskwy na obchody posowieckiego Dnia Zwycięstwa. Jak tłumaczył, chciał w ten sposób oddać hołd żołnierzom Armii Czerwonej poległym podczas wyzwalania Czechosłowacji. Kilka dni wcześniej słowacki premier odwiedził były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny w Dachau.
W środę Fico w towarzystwie ambasadora Federacji Rosyjskiej w Bratysławie uczestniczył w otwarciu po remoncie cmentarza żołnierzy sowieckich w Michałowcach na wschodzie Słowacji.
Słowacja chce ożywić współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej
Ministerstwo spraw zagranicznych Słowacji nadesłało w czwartek do PAP informację prasową o spotkaniu na Cyprze - podczas obrad ministrów spraw zagranicznych państw UE - szefów dyplomacji Polski i Słowacji, Radosława Sikorskiego i Juraja Blanara. W komunikacie podkreślono m.in. znaczenie współpracy transgranicznej, także tej z udziałem partnerów z Ukrainy,
Według strony słowackiej Blanar w rozmowie z Sikorskim podkreślił, że celem prezydencji Słowacji w Grupie Wyszehradzkiej, którą Bratysława rozpoczyna 1 lipca br., jest ożywienie działalności grupy. Tworzą ją Polska, Czechy, Węgry i Słowacja. Zdaniem słowackiego ministra trzeba skupić się na kwestiach, w których wzajemne interesy czterech państw się pokrywają.
Blanar wyjaśnił, że podczas rocznej prezydencji Słowacja chce położyć nacisk na europejską konkurencyjność, bezpieczeństwo energetyczne, rozszerzenie Unii Europejskiej oraz wzmacnianie kontaktów międzyludzkich.