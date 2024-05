Robert Fico przeszedł kolejną operację. Nowe informacje

Robert Fico postrzelony. "Pierwsze dni są bardzo trudne"

- Operacja trwała około 2,5 godziny. Jego stan nadal uważa się za bardzo ciężki, ale ta operacja pozwoliła na to, aby można było przeprowadzić dalsze leczenie ran - mówił na konferencji prasowej wicepremier. Poprosił też o cierpliwość, jeśli chodzi o przekazywanie kolejnych bardziej szczegółowych informacji o stanie zdrowia polityka.

Dodał, że "działania państwa nie zostały wstrzymane" i wszystko dzieje się tak, jak powinno. - Robimy doraźnie wszystko, co powinniśmy robić - podkreślił Kaliniak. Wicepremier nadmienił też, że "są w kontakcie z urzędnikami pełniącymi wysokie funkcje w różnych krajach". - Pierwsze dni są bardzo trudne i musimy stosować się do zaleceń lekarzy. Cztery dni po postrzale są najtrudniejsze - zaznaczył Robert Kaliniak.

- Mój humor się poprawia, dlatego że personel medyczny daje nam nadzieję na to, że ta sytuacja będzie się poprawiać. Ta kontrola stanu zdrowia, która odbyła się dzisiaj wskazuje na to, że premier ma silny organizm - mówił minister obrony Słowacji .

Zamach na Roberta Ficę. Nowe informacje o stanie zdrowia

- Obecnie pacjent jest w stanie stabilnym (...) To, co dzieje się w tej chwili jest normalne dla tak ciężkiego stanu, w którym znajduje się obecnie pan premier - dodała dyrektor szpitala na konferencji prasowej. Jak dodała, trzeba sobie uświadomić, że w tym przypadku premier "jest pacjentem, jak każdy inny człowiek". - Każdego ranka spotyka się konsylium przy jego łóżku i decyduje, jakie procedury będą wykonane. W sposób standardowy podchodzimy do tego pacjenta - dodała.