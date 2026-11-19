W skrócie Premier Słowacji Robert Fico określił szczyt w Shenzhen z udziałem Trumpa, Xi i Putina mianem historycznego oraz uznał jego ustalenia za pragmatyczne.

Fico skrytykował Unię Europejską za "wojenną retorykę" i stwierdził, że państwa unijne nie są już zapraszane do głównego stołu negocjacyjnego.

Przywódcy Chin, USA i Rosji opublikowali deklarację m.in. o konieczności zmniejszania ryzyka nuklearnego oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej.

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Premier Słowacji Robert Fico wyraził zadowolenie z wyników trójstronnego szczytu w Shenzhen.

"Cieszę się, że w czasie spotkania słowo 'pokój' padło 100 razy częściej, niż podczas czterech lat posiedzeń europejskiego 'gabinetu wojennego', który lubi nazywać się Radą Europejską" - napisał w mediach społecznościowych.

Wyraził przekonanie, że "pragmatyczne wnioski z rozmów" nie zostaną, jak to ujął, przyćmione przez "zazdrość Europy", której - według niego - już nikt nie zaprasza do stołu negocjacyjnego.

Robert Fico w komunikatem po spotkaniu Trump-Xi-Putin

"Żałuję natomiast, że w przyszły czwartek na nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej retoryka wojenna będzie kontynuowana" - przekazał Fico.

Słowacki premier zwrócił uwagę na kwestię reformy ONZ. Jego zdaniem spotkanie w Chinach zwiększyło realność tej zmiany, ponieważ popierają ją trzej stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ.

Polityk za kluczową uznał gotowość trzech mocarstw do negocjacji ws. redukcji arsenałów atomowych.

Premier Słowacji krytykuje UE. Wskazał na handel z Rosją

Robert Fico w wydanym oświadczeniu skrytykował podejście UE do handlu surowcami z Rosją.

"Paradoksem jest to, że w imieniu całego świata trzej światowi przywódcy uzgodnili lepsze warunki dostaw produktów ropopochodnych, podczas gdy w UE nadal dominuje pogląd, że ropa i gaz z Rosji są gorsze niż te ze Stanów Zjednoczonych, mimo że dostawy tych strategicznych surowców z Rosji wciąż rosną" - napisał.

Trójstronne spotkanie przywódców Chin, USA i Rosji - Xi Jinpinga, Donalda Trumpa i Władimira Putina, odbyło się w czwartek w chińskim Shenzhen i trwało około 90 minut. Przywódcy po rozmowach opublikowali deklarację na rzecz pokoju, otwiera się w nowym oknie, w której podkreślili konieczność "zmniejszania ryzyka nuklearnego i zapobiegania rozprzestrzenianiu broni jądrowej".



