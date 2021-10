Robert Durst ma koronawirusa. Milioner skazany za morderstwo podłączony do respiratora

Amerykański multimilioner Robert Durst trafił do szpitala kilka dni po tym, jak sąd skazał go na dożywocie za zamordowanie swojej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku.

Prawnik Dursta, Dick DeGuerin powiedział w rozmowie z "Los Angeles Times", że jego klient "wygląda gorzej niż kiedykolwiek i jest podłączony do respiratora". Dodał, że Durst ma liczne problemy zdrowotne.

Nie podano, gdzie leczy się 78-latek.





Robert Durst. Zabójstwo przyjaciółki, zaginięcie żony

W czwartek, 14 października, 78-letni Robert Durst został skazany przez sąd w Kalifornii na dożywotnie więzienie bez możliwości zwolnienia warunkowego za zamordowanie swojej przyjaciółki Susan Berman w 2000 roku. Durst był też przez wiele lat łączony ze sprawą zaginięcia swojej żony, Kathleen McCormack w 1982 r.

Wydający wyrok sędzia Mark Windham odrzucił wniosek obrony o przeprowadzenie nowego procesu, zaznaczając, że dowody na winę Dursta są "przytłaczające", co wiele razy udowodniono.

Krewni Berman wyrazili w jej imieniu żal, ponieważ ujawnione w procesie dowody wskazywały, że kobieta pomogła zapewnić Durstowi fałszywe alibi w sprawie zniknięcia McCornack. Według prokuratury mężczyzna zabił Berman, ponieważ bał się, że ta w końcu podzieli się z władzami swoją wiedzą na temat zaginięcia jego żony.

