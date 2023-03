Wątek pojawił się podczas wtorkowego przemówienia premiera Grenady Dickona Mitchella. Teraz temat odszkodowań poruszył również należący do Partii Pracy Clive Lewis. Chce, by Wielka Brytania wypłaciła odszkodowania karaibskim rodzinom, których przodkowie byli prześladowani. Zwrócił się do premiera kraju Rishiego Sunaka.

Wielka Brytania. Polityk Partii Pracy chce odszkodowań za niewolnictwo

- Wielka Brytania nigdy nie będzie w pełni uzdrowiona, jeśli nie uzna i nie przeprosi za krzywdy ludzi doświadczających niewolnictwa. Inaczej część społeczeństwa nigdy nie poczuje się częścią tego kraju - powiedział Lewis podczas debaty.

