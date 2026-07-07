Rezolucja PE uderza w jedną formację. Należą do niej europosłowie z Polski
Parlament Europejski zagłosował za wszczęciem postępowania, które ma zbadać, czy grupa Europa Suwerennych Narodów (ESN) nie naruszyła przepisów warunkujących rejestrację ugrupowania. Frakcji, której członkami jest dwóch polskich europosłów, grozi rozwiązanie.
W skrócie
- Parlament Europejski rozpoczął postępowanie w sprawie zbadania, czy grupa Europa Suwerennych Narodów (ESN) spełnia warunki rejestracji ugrupowania.
- Wniosek zostanie przekazany do Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, który zdecyduje o dalszych krokach wobec ESN.
- W skład ESN wchodzi 27 europosłów, w tym dwóch przedstawicieli z Polski: Marcin Sypniewski oraz Stanisław Tyszka z Konfederacji.
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Wniosek w tej sprawie został złożony przez 247 europosłów. Wzywają oni do zbadania, czy Europa Suwerennych Narodów (ESN) nie narusza przepisów rozporządzenia PE w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.
Prawo przewiduje, że grupa polityczna może zostać zarejestrowana, gdy "przestrzega, w szczególności w swoim programie i w swoich działaniach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, i przedstawi w tej sprawie standardowe formalne oświadczenie" oraz zapewnia, że wartości te przestrzegają również wszystkie jej partie członkowskie.
UE przyjrzy się jednej z grup parlamentarnych. PE zdecydował
Rezolucja przyjęta we wtorek przez Parlament Europejski zakłada, że przewodnicząca PE Roberta Metsola powinna przekazać wniosek o zbadanie, czy Europa Suwerennych Narodów przestrzega przepisów do Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Urząd ten będzie miał następnie za zadanie zająć się wnioskiem Parlamentu i bliżej przyjrzeć się sprawie.
Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych rejestruje, kontroluje i nakłada sankcje na europejskie partie polityczne i fundacje polityczne. Jeśli instytucja uzna, że ESN nie spełnia przewidzianych prawem warunków rejestracji, będzie to mogło oznaczać usunięcie grupy z rejestru.
Europa Suwerennych Narodów pod okiem UE. W jej skład wchodzą europosłowie z Polski
Europa Suwerennych Narodów do skrajnie prawicowa grupa w Parlamencie Europejskim, która liczy 27 europosłów. W jej skład wchodzą przede wszystkim politycy Alternatywy dla Niemiec (AfD), która ma 15 europosłów.
W ESN są również politycy węgierskiej partii Ruch Naszej Ojczyzny, czeskiego ugrupowania Wolność i Demokracja Bezpośrednia, litewskiego Związku Narodu i Sprawiedliwości, francuskiej Rekonkwisty, bułgarskiego Odrodzenia, słowackiej partii Republika oraz włoskiej Przyszłości Narodowej.
W grupie znajduje się również dwóch europosłów z Polski. To Marcin Sypniewski oraz Stanisław Tyszka. Obaj są członkami Konfederacji.