W skrócie Parlament Europejski rozpoczął postępowanie w sprawie zbadania, czy grupa Europa Suwerennych Narodów (ESN) spełnia warunki rejestracji ugrupowania.

Wniosek zostanie przekazany do Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych, który zdecyduje o dalszych krokach wobec ESN.

W skład ESN wchodzi 27 europosłów, w tym dwóch przedstawicieli z Polski: Marcin Sypniewski oraz Stanisław Tyszka z Konfederacji.

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Wniosek w tej sprawie został złożony przez 247 europosłów. Wzywają oni do zbadania, czy Europa Suwerennych Narodów (ESN) nie narusza przepisów rozporządzenia PE w sprawie statusu i finansowania europejskich partii politycznych i europejskich fundacji politycznych.

Prawo przewiduje, że grupa polityczna może zostać zarejestrowana, gdy "przestrzega, w szczególności w swoim programie i w swoich działaniach, wartości, na których opiera się Unia, wymienionych w art. 2 TUE, mianowicie poszanowania godności ludzkiej, wolności, demokracji, równości, praworządności oraz poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości, i przedstawi w tej sprawie standardowe formalne oświadczenie" oraz zapewnia, że wartości te przestrzegają również wszystkie jej partie członkowskie.

UE przyjrzy się jednej z grup parlamentarnych. PE zdecydował

Rezolucja przyjęta we wtorek przez Parlament Europejski zakłada, że przewodnicząca PE Roberta Metsola powinna przekazać wniosek o zbadanie, czy Europa Suwerennych Narodów przestrzega przepisów do Urzędu ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych. Urząd ten będzie miał następnie za zadanie zająć się wnioskiem Parlamentu i bliżej przyjrzeć się sprawie.

Urząd ds. Europejskich Partii Politycznych i Europejskich Fundacji Politycznych rejestruje, kontroluje i nakłada sankcje na europejskie partie polityczne i fundacje polityczne. Jeśli instytucja uzna, że ESN nie spełnia przewidzianych prawem warunków rejestracji, będzie to mogło oznaczać usunięcie grupy z rejestru.

Europa Suwerennych Narodów pod okiem UE. W jej skład wchodzą europosłowie z Polski

Europa Suwerennych Narodów do skrajnie prawicowa grupa w Parlamencie Europejskim, która liczy 27 europosłów. W jej skład wchodzą przede wszystkim politycy Alternatywy dla Niemiec (AfD), która ma 15 europosłów.

W ESN są również politycy węgierskiej partii Ruch Naszej Ojczyzny, czeskiego ugrupowania Wolność i Demokracja Bezpośrednia, litewskiego Związku Narodu i Sprawiedliwości, francuskiej Rekonkwisty, bułgarskiego Odrodzenia, słowackiej partii Republika oraz włoskiej Przyszłości Narodowej.

W grupie znajduje się również dwóch europosłów z Polski. To Marcin Sypniewski oraz Stanisław Tyszka. Obaj są członkami Konfederacji.





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