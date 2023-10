Reżimowy dziennik "Periodico 26" zachęcą Kubańczyków do jedzenia... kaktusów. Ma być to sposób na walkę z brakiem pożywienia na karaibskiej wyspie. Gazeta przekonuje, że roślina może być dobrym źródeł pokarmu. "Brak wielu produktów, niewystarczająca dostępność innych oraz wysokie ceny wszystkich to trudności naszych czasów" - zaznaczyła kubańska gazeta.