W skrócie Korea Północna wystrzeliła w czwartek około 10 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu, które pokonały dystans około 250 km i spadły do wód Morza Japońskiego.

W odpowiedzi na próbę zbrojeniową władze w Seulu zwołały nadzwyczajne spotkanie i wezwały reżim w Pjongjangu do natychmiastowego zaprzestania prowokacyjnych działań.

Napięcie między państwami rośnie po niedawnym incydencie z minami w strefie zdemilitaryzowanej oraz po braku odpowiedzi Pjongjangu na propozycję rozmów granicznych.

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Do wystrzelenia rakiet doszło około godz. 12.30 czasu lokalnego (4.30 w Polsce). Jak przekazało Kolegium Połączonych Szefów Sztabów Korei Południowej (JCS), pociski zostały wystrzelone z okolic Wonsan na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej.

"Wykryliśmy około 10 rakiet balistycznych krótkiego zasięgu wystrzelonych z rejonu Wonsan w Korei Północnej w kierunku Morza Wschodniego" - poinformowało południowokoreańskie dowództwo w komunikacie.

Według agencji Reuters rakiety przeleciały około 250 km. Południowokoreańskie wojsko zwiększyło poziom obserwacji i gotowości na wypadek kolejnych prób rakietowych. Prowadzi również wymianę informacji ze Stanami Zjednoczonymi i Japonią.

Wystrzelenie pocisków odnotowały także japońskie ministerstwo obrony i straż przybrzeżna. Według władz w Tokio rakiety spadły do morza poza wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Straż przybrzeżna ostrzegła jednostki znajdujące się na akwenie, ale dotychczas nie zgłoszono żadnych szkód. W centrum kryzysowym przy kancelarii premiera Japonii powołano sztab, który ma na bieżąco monitorować rozwój sytuacji.

Pjongjang wystrzelił rakiety w kierunku Japonii. Jest reakcja Seulu

Na wystrzelenie rakiet zareagowały również południowokoreańskie władze. Jak podała agencja Newsis, biuro prezydenta Korei Południowej zwołało nadzwyczajne spotkanie poświęcone tej sprawie i wezwało Pjongjang do zaprzestania takich działań.

Czwartkowa próba to kolejny test uzbrojenia przeprowadzony przez reżim Kim Dzong Una w ostatnich tygodniach. Poprzedni miał miejsce 12 października. Wówczas Korea Północna wystrzeliła kilka pocisków balistycznych, określanych przez reżim jako taktyczne pociski balistyczne. Co najmniej jeden z nich pokonał dystans ponad 900 km.

Według południowokoreańskich mediów czwartkowe wystrzelenie rakiet było 17. takim testem w tym roku. Pjongjang kontynuuje w ten sposób rozwój swojego programu rakietowego, mimo międzynarodowej presji związanej z jego programami zbrojeniowymi.

Korea Północna i Południowa w sporze o granicę. W tle próba rakietowa

Próba rakietowa odbyła się w czasie narastających napięć między oboma państwami koreańskimi. Jak zwraca uwagę agencja Yonhap, doszło do niej zaledwie kilka dni po tym, jak 23 października władze w Seulu zaproponowały rozmowy dotyczące wojskowej linii demarkacyjnej (MDL), rozdzielającej Koreę Północną i Południową.

Celem negocjacji miałoby być wyjaśnienie przebiegu granicy oraz przywrócenie łączności między siłami zbrojnymi obu państw. Seul liczy na ograniczenie ryzyka kolejnych incydentów w rejonie granicy. Pjongjang nie odpowiedział dotychczas na propozycję rozmów.

Napięcie wzrosło po incydencie z 21 września w Strefie Zdemilitaryzowanej (DMZ), gdzie w wyniku wybuchu miny lądowej rannych zostało trzech południowokoreańskich żołnierzy. Seul obarczył odpowiedzialnością za zdarzenie Koreę Północną. Południowokoreańskie dochodzenie wykazało obecność kilku min pochodzących z Pjongjangu.

Władze Korei Północnej odrzuciły te zarzuty, oskarżając sąsiada o sfabrykowanie ustaleń. Ostrzegły również przed "bezlitosnym" odwetem, jeśli Seul podejmie działania odwetowe.

Korea Północna. Siostra Kim Dzong Una grozi kolejnymi działaniami

Dodatkowym źródłem napięć są zapowiedzi dotyczące rozmieszczenia uzbrojenia w pobliżu granicy. 19 października Kim Jo Dzong, wpływowa siostra przywódcy Korei Północnej, zagroziła rozmieszczeniem w Strefie Zdemilitaryzowanej "dodatkowych taktycznych środków uderzeniowych". Zapowiedziała również możliwość wznowienia nadawania propagandy z głośników przygranicznych.

Południowokoreańska armia potwierdziła, że w ostatnich dniach Korea Północna rozmieściła starszego typu artylerię na zachodnim odcinku DMZ. Według wstępnych ustaleń mogą to być samobieżne haubice kalibru 122 mm.

Czwartkowy test rakietowy wpisuje się w serię działań wojskowych podejmowanych przez Pjongjang w okresie pogarszających się relacji między oboma państwami. Kolejna próba uzbrojenia nastąpiła mimo propozycji Seulu dotyczącej wznowienia rozmów i ograniczenia ryzyka incydentów na granicy.



