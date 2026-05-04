Reżim Kima stawia na jedną grupę. "Stali się bombami i płomieniami"

W skrócie Kim Dzong Un podczas spotkania z partyjną młodzieżówką w Pjongjangu zaakcentował istotną rolę młodych ludzi dla realizacji celów państwowych. Media zwracają uwagę na ewentualne wsparcie Rosji w wojnie z Ukrainą.

Przywódca Korei Północnej określił młodzież jako awangardę w realizacji decyzji partii i wezwał do większej dyscypliny ideologicznej.

Według południowokoreańskich, ukraińskich i zachodnich urzędników Korea Północna wysłała około 14 000 żołnierzy do wsparcia Rosji w Ukrainie, dostarczyła uzbrojenie o wartości ok. 14,4 miliarda dolarów, a w walkach zginęło ponad sześć tysięcy wojskowych z Pjongjangu.

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un spotkał się w weekend z delegatami kongresu młodzieżówki rządzącej partii. O wydarzeniu w Pjongjangu poinformowała państwowa agencja informacyjna KCNA.

Północnokoreański reżim po raz kolejny pokazał, że młodzi ludzie odgrywają "kluczową rolę zarówno w mobilizacji wewnętrznej, jak i w wojnie Rosji z Ukrainą" - pisze Reuters.

Kim Dzong Un zwrócił się do młodzieży. Media doszukują się drugiego dna

W sobotę Kim Dzong Un powiedział delegatom, że młodzież stanowi "awangardę" w realizacji celów państwowych, nazywając tę grupę kluczową siłą w wykonywaniu decyzji partii. Dyktator wezwał do ściślejszej organizacji i dyscypliny ideologicznej, a następnie pozował do zdjęcia grupowego z uczestnikami spotkania.

Z kolei w liście opublikowanym w piątek rządząca Partia Pracy jednoznacznie powiązała lojalność młodzieży z zaangażowaniem Pjongjangu w wojnę w Ukrainie. Jak podkreślono, młodzi ludzie wysyłani na operacje zagraniczne "stali się bombami i płomieniami" w obronie honoru kraju.

XI Kongres Socjalistycznej Patriotycznej Ligi Młodzieży, odbywający się co pięć lat i mający na celu mobilizację obywateli w wieku od 14 do 30 lat, zakończył się w zeszłym tygodniu masowymi wiecami, paradami z pochodniami i uroczystą galą w stolicy.

Reuters przypomniał, że nacisk na kontrolę młodzieży w Korei Północnej nasilił się w kontekście pojawiających się represji wobec zagranicznych wpływów kulturowych. W kraju kontakt z południowokoreańską muzyką, filmami i slangiem traktowany jest jako poważne wykroczenie.

Sam Kim Dzong Un przedstawia politykę wobec młodzieży jako filar stabilności społecznej. Co więcej, dyktator coraz częściej pojawia się publicznie ze swoją nastoletnią córką.

Korea Północna wspiera Rosję. Na front wysłano tysiące żołnierzy

Według danych zgromadzonych przez południowokoreańskich, ukraińskich i zachodnich urzędników, Korea Północna wysłała około 14 tys. żołnierzy, aby walczyli u boku sił rosyjskich w obwodzie kurskim. Z udostępnionych informacji wynika, że w walkach zginęło ponad 6 tys. wojskowych.

W zeszłym miesiącu Kim Dzong Un odsłonił w stoli Korei Północnej nowy pomnik ku czci żołnierzy poległych podczas działań w Ukrainie.

Współpraca między krajami rozwija się. Korea Północna w latach 2023-25 dostarczyła Kremlowi broń i wysłała personel wojskowy o wartości do 14,4 miliarda dolarów, otrzymując w zamian rosyjskie technologie i komponenty wojskowe.

Pjongjang dostarcza Moskwie pociski, rakiety i części zamienne do radzieckich czołgów, a także pociski balistyczne krótkiego zasięgu - przekazała agencja Unian.

Źródła: Reuters, UNIAN

