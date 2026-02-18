Hiszpańska policja poinformowała w środę o aresztowaniu 20-letniego mężczyzny, który podejrzewany jest o włamanie na stronę internetową pośredniczącą w rezerwacji miejsc hotelowych.

Luksusowe hotele za centa. Tak 20-latek "rezerwował" pokoje

Służby podejrzewają, że 20-latek "manipulował" systemem płatności strony, modyfikując proces weryfikacji elektronicznej platformy płatniczej, tak aby rezerwacje wyglądały na w pełni opłacone.

W rzeczywistości jednak za pokoje w luksusowych hotelach, których cena oscylowała wokół 1000 euro (ok. 4,2 tys. zł) za noc, pobierano zaledwie jednego centa (ok. 4 groszy).

"Ten cyberatak został specjalnie zaprojektowany w celu zmiany systemu weryfikacji płatności i jest to pierwszy raz, kiedy wykryliśmy przestępstwo z użyciem tej metody" - poinformowała hiszpańska policja.

Dodatkowo 20-latek podczas pobytów korzystał z pokojowego minibaru i zostawiał niezapłacone rachunki za napoje.

Złapany na gorącym uczynku. Zamiast 4000 euro zapłacił centa

Służby wszczęły dochodzenie po zgłoszeniu od serwisu rezerwacji online, który poinformował o podejrzanej aktywności.

Transakcje początkowo wydawały się być zrealizowane prawidłowo, ale prawda wychodziła na jaw po kilku dniach, kiedy platforma płatnicza przelewała na konto hotelu jedynie centa.

20-latek został złapany na gorącym uczynku. W chwili aresztowania przebywał w luksusowym hotelu w Madrycie. Za pokój tam powinien zapłacić 4000 euro (ok. 16,9 tys. zł).

Łącznie straty za "rezerwacje" oszacowano na ponad 20 tys. euro (84,4 zł tys.)