Za projektem zagłosowała w środę zdecydowana większość członków i członkiń 500-osobowej izby niższej tajlandzkiego parlamentu. Wśród 415 oddanych głosów przeciw było zaledwie 10 - należały głównie do reprezentantów islamskiej partii Prachachat, popularnej wśród mniejszości malajskiej.

By do tego doszło, potrzebna jest jeszcze akceptacja przez Senat oraz aprobata króla. Obserwatorzy zgodnie twierdzą, że o ile konserwatywni członkowie obsadzanej przez wojskowych wyższej izby mogą opóźnić planowane zmiany, to nie będą w stanie ich zablokować.