W skrócie Premier Peter Magyar odwołał dyrektorów czterech kluczowych agencji bezpieczeństwa państwa na Węgrzech.

Peter Magyar oskarżył poprzedni rząd o potajemne przygotowania do budowy ośrodka dla migrantów w Vitnyed i zapowiedział ujawnienie tajnej rezolucji dotyczącej tej inwestycji.

Viktor Orban podczas kongresu partii Fidesz skomentował powody wyborczej porażki. Został także wybrany na kolejny rok przewodniczącym tej formacji.

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Decyzją premiera Magyara zwolniono dyrektorów:

Biura Informacyjnego (Informacios Hivatal), czyli służby wywiadowczej odpowiadającej za pozyskiwanie informacji poza granicami kraju ,

Urzędu Ochrony Konstytucji (Alkotmanyvedelmi Hivatal), wewnętrznej służby bezpieczeństwa,

Służby Specjalnej Bezpieczeństwa Narodowego (Nemzetbiztonsagi Szakszolgalat), działającej jako zaplecze eksperckie dla innych służb,

Wojskowej Służby Bezpieczeństwa Narodowego (Katonai Nemzetbiztonsagi Szolgalat).

Węgierskie media opisały krok władz jako jedną z najbardziej znaczących zmian kadrowych od czasu objęcia urzędu przez Petera Magyara. Na stanowisku pozostawiono dyrektora Narodowego Centrum Informacji (Nemzeti Informácias Kozpont).

Węgry. Rewolucja Petera Magyara po wyborach

W ostatnich tygodniach wielu urzędników mianowanych przez poprzedni rząd Viktora Orbana zostało odwołanych ze stanowisk. Minister spraw wewnętrznych Gabor Posfai zastąpił niedawno komendanta policji do zadań specjalnych (Keszenleti Rendorseg). Nowi szefowie zostali również mianowani w węgierskim organie zarządzania kryzysowego i służbie więziennej.

Na początku tego miesiąca zarówno komendant główny policji, jak i komendant policji w Budapeszcie zostali zwolnieni ze swoich stanowisk w ramach działań restrukturyzacyjnych rządu.

Afera migracyjna na Węgrzech? Premier Magyar ujawnia tajne decyzje Orbana

Ponadto Peter Magyar w mediach społecznościowych ujawnił, że poprzedni rząd Viktora Orbana miał "okłamywać własnych wyborców" i potajemnie przygotowywać budowę ośrodka dla migrantów w miejscowości Vitnyed.

Według wpisu Magyara z rzekomych dokumentów wynika, że w sierpniu 2024 roku ze środków publicznych rozpoczęto tam inwestycję przeznaczoną dla około 500 osób, którą ostatecznie - jak twierdzi - po cichu zarzucono pod presją opinii publicznej.

Obecny premier stwierdził, że dokumenty - jego zdaniem - potwierdzają przygotowania do realizacji unijnego Paktu Migracyjnego. Oskarżył przy tym poprzednią administrację o prowadzenie działań sprzecznych z publicznymi deklaracjami.

Kontrowersje wokół Vitnyed pojawiły się już w 2024 roku w związku z doniesieniami o pracach w byłym kompleksie w Csermajor, gdzie wcześniej przebywali uchodźcy z Ukrainy. Lokalni mieszkańcy zgłaszali nietypowe działania, w tym obecność policji i postawione ogrodzenia, co wywołało spekulacje o planach utworzenia ośrodka recepcyjnego. Rząd Orbana konsekwentnie zaprzeczał tym informacjom, zapewniając, że obiekt nie miał być przeznaczony dla migrantów.

Viktor Orban nadal będzie przewodniczącym Fideszu

W sobotę podczas 32. kongresu partii Fidesz zdecydowano o przedłużeniu mandatu przewodniczącego dla Viktora Orbana na kolejny rok. Ten był jedynym kandydatem.

W trakcie kongresu Orban komentował wyborczą porażkę, mówiąc, że partia nie potrafiła trafić do młodych wyborców. Wskazał też na rzekome "algorytmy kontrolowane przez zagranicę" oraz oskarżenia o korupcję. Podkreślał jasno, że "nigdy, nigdy, nigdy się nie podda".





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