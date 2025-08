Rewolucja polityczna u sąsiada Polski. Rząd ogłosił decyzję

Litewski rząd podał się w poniedziałek do dymisji. Decyzja zapadła po czwartkowej rezygnacji ze stanowiska premiera Litwy - Gintautasa Paluckasa. Ma to związek ze śledztwem prowadzonym w sprawie potencjalnych przestępstw finansowych wykrytych w biznesach należących do ustępującego szefa rządu i jego rodziny.