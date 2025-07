W skrócie Wielka Brytania obniży wieku wyborczy do 16. roku życia, co ma przełożyć się na zmiany dla 9,5 miliona obywateli.

Planowane reformy obejmują także automatyczną rejestrację wyborców i uznanie brytyjskich kart bankowych jako formy identyfikacji w wyborach.

Zmiana ta budzi kontrowersje, zwłaszcza wśród konserwatystów, którzy podkreślają niejasności oraz różnice w granicach wiekowych dla różnych praw.

Plany ogłoszone w czwartek zmierzają do zwiększenia frekwencji. Ministrowie zaproponowali wprowadzenie automatycznej rejestracji wyborców, która jest już stosowana w Australii i Kanadzie, oraz uznanie brytyjskich kart bankowych jako narzędzie służące identyfikacji w lokalach wyborczych.

Zobowiązanie Partii Pracy jest częścią pakietu reformującego prawo wyborcze. W ustawie znaleźć się mają zaostrzone przepisy obejmujące darowizny na cele polityczne, a także te wprowadzające nowe mechanizmy dotyczące ochrony przed zagraniczną ingerencją.

- Zbyt długo zaufanie publiczne do naszej demokracji było nadszarpnięte, a wiara w nasze instytucje malała. Podejmujemy dziś działania mające na celu przełamanie barier utrudniających uczestnictwo, dzięki czemu większa liczba osób będzie miała możliwość zaangażowania się w brytyjską demokrację, wspierając nasz plan zmian i realizując nasze zobowiązanie (wyborcze) zawarte w (partyjnym) manifeście, aby dać 16-latkom prawo do głosowania - powiedziała wicepremier Angela Rayner.

Wielka Brytania. 16-latkowie ruszą do urn. "Największa zmiana" od dekad

Jak zwraca uwagę BBC, minimalny wiek uprawniający do głosowania wynosi już 16 lat w wyborach do rad lokalnych w Szkocji i Walii oraz w wyborach do parlamentu Walii i Szkocji. Jednak w innych elekcjach, w tym do parlamentu Zjednoczonego Królestwa, wyborach lokalnych w Anglii i wszystkich wyborach w Irlandii Północnej, wynosi on 18 lat.

"Obniżenie wieku uprawniającego do głosowania do 16 lat w całej Wielkiej Brytanii byłoby największą zmianą dla elektoratu od czasu obniżenia go z 21 do 18 lat w 1969 roku" - oceniają zgodnie media na Wyspach.

Zobowiązanie do obniżenia wieku uprawniającego do głosowania od 16. roku życia zostało zawarte w manifeście wyborczym Partii Pracy, ale nie pojawiło się w Mowie Tronowej wygłoszonej zeszłego lata, które określa priorytety rządu na nadchodzące miesiące.

- Myślę, że to naprawdę ważne, aby 16- i 17-latkowie mieli prawo głosu, ponieważ są wystarczająco dorośli, aby wyjść do pracy, aby płacić podatki, wydawać swoje pieniądze. Skoro to robisz to powinieneś mieć możliwość, aby wypowiedzieć się, w którą stronę powinien pójść rząd - tłumaczył niedawno premier Keir Starmer.

Młodzi Brytyjczycy będą mogli głosować. Konserwatyści nieprzekonani

Według wyliczeń Sky News, na zmianach skorzysta 9,5 miliona obywateli, którzy wezmą udział w wyborach. Te najbliższe zostały zaplanowane na 2029 roku.

Wobec planów Partii Pracy wątpliwości wyraził m.in. minister ds. polityki wewnętrznej z tzw. Gabinetu Cieni twierdząc, że stanowisko rządu jest "beznadziejnie niejasne".

- Dlaczego ten rząd uważa, że szesnastolatek może głosować, ale nie może kupić losu na loterię, napoju alkoholowego, zawrzeć związku małżeńskiego, iść na wojnę, a nawet kandydować w wyborach, w których głosuje? - pytał Paul Holmes w Izbie Gmin.

Labourzyści zapowiedzieli również, że w nadchodzących latach będą pracować nad stworzeniem zautomatyzowanego systemu rejestracji wyborców, z szeregiem zabezpieczeń, dzięki którym "obywatele będą świadomi swojego statusu rejestracji i będą mogli z niego zrezygnować, jeśli zechcą". Obecnie mieszkańcy Wielkiej Brytanii muszą się zarejestrować, aby móc głosować, co można zrobić online lub przy pomocy formularza papierowego.

