W skrócie Scott Colom wygrał wybory do Senatu w Missisipi, pokonując urzędującą senatorkę Cindy Hyde-Smith przewagą 0,5 punktu procentowego.

To historyczne zwycięstwo, ponieważ po raz pierwszy od 1982 roku mieszkańcy Missisipi wybrali senatora, który nie reprezentuje Partii Republikańskiej.

Dzięki tej wygranej demokraci zapewnili sobie co najmniej 55 mandatów w 100-osobowym Senacie USA, umacniając swoją przewagę w izbie.

Scott Colom zostanie pierwszym Afroamerykaninem reprezentującym stan Missisipi w Senacie od 1874 roku, czyli okresu tuż po wojnie secesyjnej.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Scott Colom, prawnik i prokurator, pokonał urzędującą senatorkę republikanów Cindy Hyde-Smith. W momencie ogłoszenia jego zwycięstwa przez AP, Colom prowadził z przewagą 0,5 pkt proc. Zwycięzca został ogłoszony po ponad tygodniu liczenia głosów spływających pocztą.

Polityk będzie pierwszym Afroamerykaninem reprezentującym Missisipi od 1874 r., tuż po wojnie secesyjnej.

Wygrana demokraty w jednym z najbardziej konserwatywnych stanów tzw. głębokiego Południa to największa niespodzianka wyborów połówkowych. W wyborach prezydenckich 2024 r. Donald Trump wygrał tam z Kamalą Harris różnicą 23 punktów procentowych.

Ostatni raz mieszkańcy Missisipi wybrali nierepublikańskiego senatora w 1982 roku.

Colom jest prawnikiem, który w przeszłości pełnił funkcję stanowego prokuratora okręgowego oraz sędziego okręgowego w Missisipi. W 2023 r. otrzymał od prezydenta Joe Bidena nominację na sędziego federalnego, jednak jego kandydaturę zablokowała właśnie jego rywalka we wtorkowych wyborach, Cindy Hyde-Smith.

USA. Associated Press: Colom Scott nowym senatorem z Missisipi

Hyde-Smith przez większość kampanii była uważana za zdecydowaną faworytkę wyścigu. Losy pojedynku odmieniły się po emisji humorystycznej reklamy wyborczej, w której przypomniano wypowiedź republikanki, która odpowiadając na wysokie ceny wołowiny poradziła wyborcom, by wybrali inne źródło białka.

"Lepiej wybrać innego senatora" - brzmiała puenta wiralowego spotu. Niedługo po emisji Partia Demokratyczna zainwestowała większe środki w kampanię w Missisipi, a na wiecach poparcia dla polityka wystąpiła była wiceprezydentka Kamala Harris.

Dzięki zwycięstwu Coloma demokraci będą mieć co najmniej 55 mandatów w 100-miejscowym Senacie. Liczba ta może wzrosnąć do 56 po rozstrzygnięciu ostatniego wyścigu, na Alasce. Tam demokratka Mary Peltola prowadzi obecnie różnicą 1,8 pkt proc. nad senatorem Danem Sullivanem po podliczeniu 84 proc. głosów.



