Marjorie Taylor Greene to jedna z najbardziej kontrowersyjnych twarzy Partii Republikańskiej i propagatorka teorii spiskowych. Zanim trafiła do Kongresu, nawoływała do zabicia czołowych demokratów.

Greene twierdzi m.in., że Hillary Clinton należy do tajnego kręgu pedofilskiego, strzelanina w szkole Sandy Hook to była "ustawka", 11 września nie doszło do ataku na Pentagon, John F. Kennedy Jr. został zamordowany na zlecenie Clintonów, a wybory z 2020 roku zostały sfałszowane. Według Greene biali mężczyźni to "najbardziej prześladowana grupa w USA".

Reklama

W jej wypowiedziach pojawiały się też wątki antyislamskie i antysemickie.

W styczniu 2022 roku Twitter zawiesił konto polityk za "wielokrotne pogwałcenie obowiązujących zasad". Zdaniem władz serwisu społecznościowego z USA rozsiewała fałszywe informacje o szczepieniach przeciwko koronawirusowi.

Marjorie Taylor Greene wzywa do "narodowego rozwodu"

Republikanka powróciła jednak na tę platformę społecznościową, gdzie dalej dzieli się swoimi kontrowersyjnymi poglądami.

"Potrzebujemy narodowego rozwodu. Musimy oddzielić stany czerwone (zamieszkałe w większości przez zwolenników republikanów - red.) i stany niebieskie (zamieszkałe w większości przez zwolenników demokratów - red.) i zmniejszyć rząd federalny" - napisała. "Wszyscy, z którymi rozmawiam, tak mówią. Od chorych i obrzydliwych problemów kultury przebudzonych (ang. - woke culture) po zdradziecką politykę demokratów, jesteśmy skończeni" - dodała polityk.

Gubernator stanu Utah Spencer Cox, również republikanin, potępił propozycję Greene.