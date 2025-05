W sobotę, niedzielę i poniedziałek Rosjanie przeprowadzili zmasowane ataki na ukraińskie miasta . Do niszczenia celów cywilnych Kreml wykorzystywał rakiety oraz wysyłał ok. 300 dronów dziennie. Z danych z niedzieli wynikało, że zginęło co najmniej 12 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

"Niepotrzebnie zabija wielu ludzi, i nie mówię tylko o żołnierzach. Pociski i drony są wystrzeliwane do miast na Ukrainie bez żadnego powodu" - pisał prezydent USA na platformie społecznościowej Truth Social. Dodawał też, że jeśli Putin rzeczywiście będzie chciał zająć całą Ukrainę, to doprowadzi on "do upadku Rosji".