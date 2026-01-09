Według prezydenta Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), Wolfganga Ischingera, niemiecki rząd powinien podarować Polsce systemy uzbrojenia.

Polska, jako partner z Unii Europejskiej i NATO jest dziś "czymś w rodzaju państwa frontowego" - powiedział Ischinger w opublikowanym w piątek (09.01.2026) wywiadzie dla agencji Reutera.

Tytułem reparacji

Polska pełni obecnie rolę podobną do tej, jaką Niemcy miały przed końcem zimnej wojny. - Skoro obecnie możemy wydawać tak dużo pieniędzy na obronę, a kwestia reparacji ze strony polskiej elity politycznej wciąż pozostaje otwarta: dlaczego nie podarujemy im na przykład okrętu podwodnego, fregaty albo jakiegoś sprzętu wojskowego? - pytał Ischinger. - Moglibyśmy udostępnić naszym polskim przyjaciołom te rzeczy bezpłatnie, aby wzmocnić ich zdolności obronne - powiedział.

Taki gest kosztowałby co prawda pieniądze, ale byłby "niesamowicie dobrą inwestycją w zakresie politycznej mądrości" - ocenił prezydent rady MSC.

Niemiecko-francuski myśliwiec?

Jednocześnie wyraził on rozczarowanie, że Niemcy i Francja dotąd nie porozumiały się w sprawie budowy wspólnego myśliwca (FCAS). - Uważam, że to, niestety, bardzo niefortunny rozwój wydarzeń - powiedział Ischinger.

Dodał jednak, że wciąż ma nadzieję na znalezienie rozwiązania. - Prawda jest taka, że choć mają przewagę technologiczną, Francji skończyły się pieniądze - stwierdził, odnosząc się do francuskiego koncernu zbrojeniowego Dassault, który obecnie blokuje postęp wartego miliardy projektu, domagając się większego udziału w pracach.

- Myślę więc, że wciąż jest nadzieja na kompromis, w ramach którego przeznaczymy trochę więcej pieniędzy, a Francuzi zaakceptują, że udział technologiczny jest sprawiedliwy i akceptowalny dla wszystkich stron - powiedział. Pierwotnie rządy Niemiec i Francji chciały pierwotnie rozstrzygnąć przyszłość projektu do końca roku, ale ponownie przełożono decyzję.

Jeśli projekt upadnie, trzeba będzie - według Ischingera - poszukać alternatyw. Przewodniczący MSC miał nadzieję, że FCAS za dziesięć lat będzie czymś w rodzaju następnej generacji Airbusa, czyli niemiecko-francuskiego koncernu lotniczego.

Wolfgang Ischinger pozostaje jednak optymistą. Jest przekonany, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz i jego rząd zrobią wszystko, aby uchronić projekt przed fiaskiem.

Jedno z najważniejszych spotkań

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (ang. Munich Security Conference, MSC), której przewodniczy ponownie prof. Wolfgang Ischinger, to jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań dotyczących polityki bezpieczeństwa i obronności. Konferencja jest nieformalnym spotkaniem, na którym nie podejmuje się żadnych decyzji.

W lutym 2025 roku przewodniczącym MSC został były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który jednak zawiesił przewodnictwo do czasu pełnienia obowiązków ministra finansów w Norwegii. W tym czasie obowiązki przewodniczącego pełni Wolfgang Ischinger. Tegoroczna konferencja w Monachium odbędzie się od 13 do 15 lutego br.

Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

