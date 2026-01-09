Reparacje od Niemiec w innej formie? Szef MSC wyszedł z propozycją

Niemiecki rząd powinien podarować Polsce systemy uzbrojenia - proponuje przewodniczący Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC) Wolfgang Ischinger. Inicjatywa ta miałaby zostać zorganizowana w ramach reparacji wojennych.

Starszy mężczyzna w garniturze z żółtym krawatem przemawia przy mównicy, gestykulując prawa ręką. W tle widoczne logo 'msc' oraz napisy związane z konferencją bezpieczeństwa w Monachium.
Wolfgang Ischinger sugeruje, że niemiecki rząd powinien przekazać Polsce broń w ramach reparacjiODD ANDERSENAFP

Według prezydenta Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa (MSC), Wolfganga Ischingera, niemiecki rząd powinien podarować Polsce systemy uzbrojenia.

Polska, jako partner z Unii Europejskiej i NATO jest dziś "czymś w rodzaju państwa frontowego" - powiedział Ischinger w opublikowanym w piątek (09.01.2026) wywiadzie dla agencji Reutera.

Tytułem reparacji

Polska pełni obecnie rolę podobną do tej, jaką Niemcy miały przed końcem zimnej wojny. - Skoro obecnie możemy wydawać tak dużo pieniędzy na obronę, a kwestia reparacji ze strony polskiej elity politycznej wciąż pozostaje otwarta: dlaczego nie podarujemy im na przykład okrętu podwodnego, fregaty albo jakiegoś sprzętu wojskowego? - pytał Ischinger. - Moglibyśmy udostępnić naszym polskim przyjaciołom te rzeczy bezpłatnie, aby wzmocnić ich zdolności obronne - powiedział.

Zobacz również:

Niemcy witają. Tylko kogo? W centrach dla azylantów pustki
Interia bliżej świata

Deutsche Welle: Niemcy zaskoczeni. Migranci przestają przyjeżdżać

    Taki gest kosztowałby co prawda pieniądze, ale byłby "niesamowicie dobrą inwestycją w zakresie politycznej mądrości" - ocenił prezydent rady MSC.

    Niemiecko-francuski myśliwiec?

    Jednocześnie wyraził on rozczarowanie, że Niemcy i Francja dotąd nie porozumiały się w sprawie budowy wspólnego myśliwca (FCAS). - Uważam, że to, niestety, bardzo niefortunny rozwój wydarzeń - powiedział Ischinger.

    Dodał jednak, że wciąż ma nadzieję na znalezienie rozwiązania. - Prawda jest taka, że choć mają przewagę technologiczną, Francji skończyły się pieniądze - stwierdził, odnosząc się do francuskiego koncernu zbrojeniowego Dassault, który obecnie blokuje postęp wartego miliardy projektu, domagając się większego udziału w pracach.

    - Myślę więc, że wciąż jest nadzieja na kompromis, w ramach którego przeznaczymy trochę więcej pieniędzy, a Francuzi zaakceptują, że udział technologiczny jest sprawiedliwy i akceptowalny dla wszystkich stron - powiedział. Pierwotnie rządy Niemiec i Francji chciały pierwotnie rozstrzygnąć przyszłość projektu do końca roku, ale ponownie przełożono decyzję.

    Zobacz również:

    Dmitrij Miedwiediew (na zdj. po prawej) zagroził Friedrichowi Merzowi (na zdj. po lewej). Jest reakcja Berlina
    Świat

    Miedwiediew sugeruje, że Merza spotka los Maduro. Berlin oburzony

      Jeśli projekt upadnie, trzeba będzie - według Ischingera - poszukać alternatyw. Przewodniczący MSC miał nadzieję, że FCAS za dziesięć lat będzie czymś w rodzaju następnej generacji Airbusa, czyli niemiecko-francuskiego koncernu lotniczego.

      Wolfgang Ischinger pozostaje jednak optymistą. Jest przekonany, że kanclerz Niemiec Friedrich Merz i jego rząd zrobią wszystko, aby uchronić projekt przed fiaskiem.

      Jedno z najważniejszych spotkań

      Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa (ang. Munich Security Conference, MSC), której przewodniczy ponownie prof. Wolfgang Ischinger, to jedno z najważniejszych międzynarodowych spotkań dotyczących polityki bezpieczeństwa i obronności. Konferencja jest nieformalnym spotkaniem, na którym nie podejmuje się żadnych decyzji.

      W lutym 2025 roku przewodniczącym MSC został były sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg, który jednak zawiesił przewodnictwo do czasu pełnienia obowiązków ministra finansów w Norwegii. W tym czasie obowiązki przewodniczącego pełni Wolfgang Ischinger. Tegoroczna konferencja w Monachium odbędzie się od 13 do 15 lutego br.

      Katarzyna Domagała-Pereira, Deutsche Welle

      Oryginalny artykuł dostępny jest tutaj.

      Zobacz również:

      Poważna awaria w Berlinie. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw nie ma prądu
      Świat

      Lewicowi ekstremiści sparaliżowali Berlin. Potężna awaria

      Dawid Szczyrbowski
      Dawid Szczyrbowski
      "Debata polityczna". Polityka w dobie Trumpa. Prof. Kuźniar: Klasyczny imperializmPolsat News Polityka

      Najnowsze