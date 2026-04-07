W skrócie Dmitrij Pieskow poinformował o ogromnej liczbie zapytań dotyczących zakupu rosyjskich surowców energetycznych, wskazując na negocjacje z Węgrami i Serbią.

Rzecznik Kremla stwierdził, że po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran sytuacja na światowym rynku paliw uległa całkowitej zmianie.

Władimir Putin zapowiedział możliwość zakończenia dostaw gazu do Europy i skierowania ich na "rynki alternatywne", podczas gdy Unia Europejska zatwierdziła zakaz importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku.

- Mamy do czynienia z ogromną liczbą zapytań o możliwość zakupu naszych surowców energetycznych pochodzącą od alternatywnych konsumentów - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Dmitrij Pieskow, wskazując, że Moskwa pozostaje w sprawie handlu nośnikami energii m.in. z Węgrami i Serbią.

Słowa o "alternatywnych konsumentach" są nawiązaniem do wypowiedzi Władimira Putina z początku marca, który określił tym mianem rynki inne niż państwa europejskie.

- Negocjujemy w taki sposób, aby ta sytuacja odpowiadała dokładnie naszym interesom - powiedział rzecznik Władimira Putina.

Zobacz również: Maria Kosiarz

Ustawiają się kolejki po rosyjski gaz

Rzecznik Kremla jest zdania, że po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran sytuacja na światowym rynku paliw zmienia się diametralnie, a władze Rosji pracują nad tym, by zająć w trwającym kryzysie najkorzystniejszą pozycję handlową.

- Teraz, gdy świat wstąpił na drogę całkiem poważnego ekonomicznego i energetycznego kryzysu, którego skala rośnie z dnia na dzień, rynek i warunki rynkowe w dziedzinie energetyki i zasobów energetycznych uległy całkowitej zmianie - powiedział Pieskow.

Poza Węgrami i Serbią rzecznik Kremla nie wymienił państw, z którymi Rosja prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży surowców. Wcześniej Władimir Putin dawał do zrozumienia, że Rosja może znaleźć rynki zbytu w państwach azjatyckich, które zostały odcięte od dostaw po blokadzie cieśniny Ormuz.

Zobacz również: Maciej Olanicki

"Alternatywni konsumenci" rosyjskich surowców

W sobotę Władimir Putin zapowiedział, że Rosja rozważy zakończenie sprzedaży gazu do Europy i uruchomi dostawy na bardziej obiecujące z perspektywy Kremla "rynki alternatywne".

- Otwierają się inne rynki. Może lepiej byłoby od razu zakończyć dostawy na rynek europejski? Udać się na te rynki, które właśnie się otwierają i tam zaistnieć - powiedział Putin w państwowej telewizji.

Pod koniec stycznia kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły plan dotyczący zakazu importu rosyjskiego gazu do końca 2027 r. Wcześniej w życie wszedł ostateczny zakaz importu gazu LPG z Rosji. Wyjątek stanowią Węgry.

Źródło: TASS, Bloomberg, Reuters

"Kłamliwy i szokujący". Adam Bielan w "Graffiti" reaguje na wpis premiera Polsat News