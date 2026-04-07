Renesans rosyjskich surowców? Pieskow: Ogromna liczba zapytań
- Mamy do czynienia z ogromną liczbą zapytań o możliwość zakupu naszych surowców - powiedział rzecznik prasowy Władimira Putina Dmitrij Pieskow. Dodał też, że negocjacje są w toku, jednak poza Węgrami i Serbią nie wskazał państw, które zabiegają o rosyjskie dostawy.
W skrócie
- Dmitrij Pieskow poinformował o ogromnej liczbie zapytań dotyczących zakupu rosyjskich surowców energetycznych, wskazując na negocjacje z Węgrami i Serbią.
- Rzecznik Kremla stwierdził, że po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran sytuacja na światowym rynku paliw uległa całkowitej zmianie.
- Władimir Putin zapowiedział możliwość zakończenia dostaw gazu do Europy i skierowania ich na "rynki alternatywne", podczas gdy Unia Europejska zatwierdziła zakaz importu rosyjskiego gazu do końca 2027 roku.
- Mamy do czynienia z ogromną liczbą zapytań o możliwość zakupu naszych surowców energetycznych pochodzącą od alternatywnych konsumentów - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Dmitrij Pieskow, wskazując, że Moskwa pozostaje w sprawie handlu nośnikami energii m.in. z Węgrami i Serbią.
Słowa o "alternatywnych konsumentach" są nawiązaniem do wypowiedzi Władimira Putina z początku marca, który określił tym mianem rynki inne niż państwa europejskie.
- Negocjujemy w taki sposób, aby ta sytuacja odpowiadała dokładnie naszym interesom - powiedział rzecznik Władimira Putina.
Ustawiają się kolejki po rosyjski gaz
Rzecznik Kremla jest zdania, że po amerykańsko-izraelskim ataku na Iran sytuacja na światowym rynku paliw zmienia się diametralnie, a władze Rosji pracują nad tym, by zająć w trwającym kryzysie najkorzystniejszą pozycję handlową.
- Teraz, gdy świat wstąpił na drogę całkiem poważnego ekonomicznego i energetycznego kryzysu, którego skala rośnie z dnia na dzień, rynek i warunki rynkowe w dziedzinie energetyki i zasobów energetycznych uległy całkowitej zmianie - powiedział Pieskow.
Poza Węgrami i Serbią rzecznik Kremla nie wymienił państw, z którymi Rosja prowadzi rozmowy w sprawie sprzedaży surowców. Wcześniej Władimir Putin dawał do zrozumienia, że Rosja może znaleźć rynki zbytu w państwach azjatyckich, które zostały odcięte od dostaw po blokadzie cieśniny Ormuz.
"Alternatywni konsumenci" rosyjskich surowców
W sobotę Władimir Putin zapowiedział, że Rosja rozważy zakończenie sprzedaży gazu do Europy i uruchomi dostawy na bardziej obiecujące z perspektywy Kremla "rynki alternatywne".
- Otwierają się inne rynki. Może lepiej byłoby od razu zakończyć dostawy na rynek europejski? Udać się na te rynki, które właśnie się otwierają i tam zaistnieć - powiedział Putin w państwowej telewizji.
Pod koniec stycznia kraje Unii Europejskiej ostatecznie zatwierdziły plan dotyczący zakazu importu rosyjskiego gazu do końca 2027 r. Wcześniej w życie wszedł ostateczny zakaz importu gazu LPG z Rosji. Wyjątek stanowią Węgry.
Źródło: TASS, Bloomberg, Reuters