W skrócie Chińska dziennikarka Zhang Zhan, znana z relacjonowania początków pandemii COVID-19, zaginęła po przeniesieniu z aresztu w Szanghaju.

Rodzina i prawnicy nie mają dostępu do informacji o jej miejscu pobytu, co wzbudza niepokój o jej bezpieczeństwo.

Organizacja Reporterzy bez Granic żąda ujawnienia lokalizacji Zhang, podkreślając problem prześladowań dziennikarzy w Chinach.

Jak wynika z relacji RSF, prawnik dziennikarki próbował odwiedzić ją w areszcie śledczym w szanghajskiej dzielnicy Pudong w poniedziałek, 17 listopada. Odmówiono mu, a rodzinę poinformowano, że Zhang została przeniesiona do innej placówki w celu odbycia kary.

Władze nie ujawniły jej lokalizacji i zakazują wszelkich wizyt, co budzi obawy o bezpieczeństwo kobiety - zwróciła uwagę RSF. Rodzina do dziś nie otrzymała oficjalnych dokumentów dotyczących wyroku, który zapadł we wrześniu.

"Odmawiając ujawnienia informacji o nowym miejscu zatrzymania (Zhang), chińskie władze de facto poddają ją 'przymusowemu zaginięciu'" - oświadczył Antoine Bernard, dyrektor ds. rzecznictwa i pomocy w RSF. Wezwał społeczność międzynarodową do zapewnienia, że Pekin ujawni lokalizację dziennikarki i zaprzestanie jej prześladowania.

Chiny. Dziennikarka Zhang Zhan z drugim wyrokiem kary więzienia

To już drugi wyrok więzienia dla Zhang. Kobieta dwa miesiące temu została skazana na cztery lata pod zarzutem "wszczynania kłótni i prowokowania zwad".

Wcześniej, w maju 2020 r., aresztowano ją za relacjonowanie początków pandemii Covid-19 w Wuhanie. Skazana wówczas również na cztery lata pod tym samym zarzutem, została zwolniona w maju 2024 r. W trakcie odsiadywania wyroku kobieta prowadziła strajk głodowy w proteście przeciwko wyrokowi, co niemal skutkowało jej śmiercią.

Według zestawienia RSF Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby uwięzionych dziennikarzy i pracowników mediów. Pozbawiono tam wolności co najmniej 120 takich osób. W światowym rankingu wolności prasy RSF na 2025 r. kraj ten zajmuje 178. miejsce na 180 sklasyfikowanych państw.

