Relacjonowała początki pandemii koronawirusa. Zaginęła dziennikarka
Zhang Zhan, chińska dziennikarka, która zasłynęła z relacjonowania początków pandemii COVID-19, zaginęła - alarmuje Organizacja Reporterzy bez Granic (RSF). Po kobiecie nie ma śladu od czasu, gdy została przeniesiona z aresztu w Szanghaju w nieznane miejsce po skazaniu jej na cztery lata więzienia we wrześniu. Wcześniej Zhang odbyła karę za swoją działalność związaną z pojawieniem się wirusa.
W skrócie
- Chińska dziennikarka Zhang Zhan, znana z relacjonowania początków pandemii COVID-19, zaginęła po przeniesieniu z aresztu w Szanghaju.
- Rodzina i prawnicy nie mają dostępu do informacji o jej miejscu pobytu, co wzbudza niepokój o jej bezpieczeństwo.
- Organizacja Reporterzy bez Granic żąda ujawnienia lokalizacji Zhang, podkreślając problem prześladowań dziennikarzy w Chinach.
Jak wynika z relacji RSF, prawnik dziennikarki próbował odwiedzić ją w areszcie śledczym w szanghajskiej dzielnicy Pudong w poniedziałek, 17 listopada. Odmówiono mu, a rodzinę poinformowano, że Zhang została przeniesiona do innej placówki w celu odbycia kary.
Władze nie ujawniły jej lokalizacji i zakazują wszelkich wizyt, co budzi obawy o bezpieczeństwo kobiety - zwróciła uwagę RSF. Rodzina do dziś nie otrzymała oficjalnych dokumentów dotyczących wyroku, który zapadł we wrześniu.
"Odmawiając ujawnienia informacji o nowym miejscu zatrzymania (Zhang), chińskie władze de facto poddają ją 'przymusowemu zaginięciu'" - oświadczył Antoine Bernard, dyrektor ds. rzecznictwa i pomocy w RSF. Wezwał społeczność międzynarodową do zapewnienia, że Pekin ujawni lokalizację dziennikarki i zaprzestanie jej prześladowania.
Chiny. Dziennikarka Zhang Zhan z drugim wyrokiem kary więzienia
To już drugi wyrok więzienia dla Zhang. Kobieta dwa miesiące temu została skazana na cztery lata pod zarzutem "wszczynania kłótni i prowokowania zwad".
Wcześniej, w maju 2020 r., aresztowano ją za relacjonowanie początków pandemii Covid-19 w Wuhanie. Skazana wówczas również na cztery lata pod tym samym zarzutem, została zwolniona w maju 2024 r. W trakcie odsiadywania wyroku kobieta prowadziła strajk głodowy w proteście przeciwko wyrokowi, co niemal skutkowało jej śmiercią.
Według zestawienia RSF Chiny zajmują pierwsze miejsce na świecie pod względem liczby uwięzionych dziennikarzy i pracowników mediów. Pozbawiono tam wolności co najmniej 120 takich osób. W światowym rankingu wolności prasy RSF na 2025 r. kraj ten zajmuje 178. miejsce na 180 sklasyfikowanych państw.