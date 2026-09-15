W skrócie Oficer hiszpańskiej marynarki wojennej został odesłany z bazy NATO w Wielkiej Brytanii po tym, jak jego partnerka, urodzona w Rosji Janina White, otrzymała przepustkę na teren jednostki.

Wewnętrzne procedury NATO oraz hiszpańskiej armii wszczęły dochodzenie po ujawnieniu relacji oficera z White, ale kobieta nie została aresztowana ani nie postawiono jej zarzutów.

Janina White stanowczo zaprzecza podejrzeniom o szpiegostwo twierdząc, że to przejaw dyskryminacji ze względu na pochodzenie.

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Relacja Hiszpana z Janiną White rozpoczęła się w październiku 2024 roku za pośrednictwem aplikacji randkowej Tinder. "The Telegraph" opisuje kobietę jako urodzoną w Rosji obywatelkę Wielkiej Brytanii i Polski.

Oficer służył wtedy w bazie głównego dowództwa operacyjnego sił morskich NATO, zlokalizowanej w Northwood w hrabstwie Hertfordshire pod Londynem. Jak informują brytyjskie media, monitorowane w niej są rosyjskie okręty podwodne i okręty wojenne przemierzające wody terytorialne Wielkiej Brytanii. Śledzone są także tankowce należące do rosyjskiej floty cieni.

Skandal w bazie NATO. W tle podejrzenia o szpiegostwo

Według relacji samej White, para wkrótce po poznaniu się zamieszkała razem w mieszkaniu oficera w Londynie, miała wspólne konto bankowe, planowała wakacje i rozmawiała na temat posiadania dzieci. Dziennikarze opisują kobietę jako "pasjonatkę strzelectwa, która uczęszcza na strzelnicę w hrabstwie Essex".

Wewnętrzne struktury NATO wzięły pod lupę tę znajomość pod koniec 2024 roku. Janina White została wtedy zaproszona na bożonarodzeniowe wydarzenie w jednostce, otrzymując jednodniową przepustkę uprawniającą do poruszania się po terenie bazy.

"The Telegraph" opisuje, powołując się na dokumenty sądowe, że dochodzenie w sprawie bezpieczeństwa zostało wszczęte zarówno wewnątrz struktur NATO, jak i hiszpańskiej armii.

Dowódca jednostki został powiadomiony o postępowaniu w czerwcu 2025 roku i cofnął przepustkę wojskowego do czasu zakończenia postępowania. Miesiąc później decyzją hiszpańskich władz, oficer marynarki wojennej został odesłany do Hiszpanii.

"Nie jestem rosyjskim szpiegiem". Janina White odpiera zarzuty

Już po odesłaniu do Hiszpanii, oficer wraz z White i jeszcze jedną osobą ponownie pojawił się w podlondyńskiej bazie. Odmówiono im wstępu, kobieta stwierdziła, że pojawiła się tam jako prawniczka reprezentującą swojego ówczesnego partnera, a oboje chcieli odebrać część jego rzeczy.

Związek nie przetrwał - para nie jest już razem, byli partnerzy nie utrzymują ze sobą kontaktu.

Janina White w rozmowie z dziennikarzami stanowczo zaprzecza doniesieniom o szpiegostwo. Według niej, to przejaw dyskryminacji ze względu na pochodzenie. W artykule wskazano również, że nie została ona aresztowana ani nie postawiono jej w tej sprawie zarzutów.

- Z całą pewnością wiem, że nie jestem rosyjskim szpiegiem. Ostatnim razem, kiedy to sprawdzałam, nie byłam - mówiła urodzona w Rosji kobieta i dodała, że "była traktowana jak wyrzutek".

Wizyta w innej bazie NATO. "Siedziałam przy basenie"

Kobieta opisała również sytuację, w której podczas pobytu w Petersburgu podszedł do niej mężczyzna, który według deklaracji pracował w Federalnej Służbie Bezpieczeństwa Rosji. Wypytywał o jej rodzinę, a także o szczegóły dotyczące pracy jej byłego już partnera. White miała odpowiedzieć, że nie rozmawiała ze swoim byłym partnerem o jego pracy.

49-latka opowiedziała również o pobycie ze swoim ówczesnym partnerem w bazie NATO w Oeiras w Portugalii już po utracie przez Hiszpana wstępu do brytyjskiej bazy.

- Siedziałam przy basenie, popijając kawę i herbatę i dobrze się bawiąc. Nigdy nie uzyskałam wstępu do żadnych supertajnych obiektów - zapewnia.

Afera miała się odbić bardzo negatywnie na kondycji psychicznej mężczyzny po 35 latach służby. Wojskowy miał być poddawany "stopniowej izolacji społecznej i zawodowej", ucierpieć miały także jego dzieci i była żona. Pani White twierdzi, że jej były partner próbował także odebrać sobie życie.

NATO i brytyjskie władze nie skomentowały tej sprawy.

Źródło: "The Telegraph"



