Relacja świadka ataku USA na Wenezuelę. "Niebo nagle zrobiło się czerwone"

Monika Bortnowska

Oprac.: Monika Bortnowska

Świadek ataku USA na Wenezuelę opowiedział stacji CNN o scenach paniki, czerwonym niebie i licznych eksplozjach, które wstrząsnęły nadmorskim miastem Higuerote. - Zobaczyłem ogromną ścianę dymu. Nagle niebo zrobiło się czerwone, a kilka sekund później rozległ się potężny huk - opowiedział 23-letni mężczyzna, pragnący zachować anonimowość.

Według relacji świadka ataku USA na Wenezuelę w pewnym momencie niebo zrobiło się czerwone
Według relacji świadka ataku USA na Wenezuelę w pewnym momencie niebo zrobiło się czerwoneX / @el_paismateriał zewnętrzny

23-letni mężczyzna z nadmorskiego miasta Higuerote opowiedział stacji CNN, że obudziły go dźwięki przypominające wybuch fajerwerków.

- Najpierw myślałem, że to coś niegroźnego. Po chwili usłyszałem jednak kolejne wybuchy, a ziemia zaczęła drżeć. Wtedy zrozumiałem, że dzieje się coś bardzo poważnego - relacjonował.

Atak USA na Wenezuelę. Świadek: Panika na ulicach i ściana dymu

23-latek wyszedł na ulicę po tym, jak usłyszał krzyki przerażonych i uciekających w popłochu sąsiadów.

- Zobaczyłem ogromną ścianę dymu. Nagle niebo zrobiło się czerwone, a kilka sekund później rozległ się potężny huk. Potem zapadła cisza trwająca około 20 minut - powiedział mężczyzna.

Po chwili mieszkańcy mieli ponownie usłyszeć dźwięk przelatujących nisko samolotów, a następnie jeszcze dwa wybuchy. - Wszystko się trzęsło. Wyglądało to na kontrolowane eksplozje, ale sprawiały wrażenie, jakby zniszczyły całe lotnisko - dodał.

Wenezuelskie portale informacyjne Efecto Cocuyo oraz Tal Cual Digital, które przytacza CNN, podały wcześniej, że eksplozje były słyszane nie tylko w Higuerote, ale również w stanie La Guaira, położonym na północ od stolicy kraju - Caracas.

Mieszkańcy przez długi czas nie zauważyli działań służb ratunkowych. - Dwie godziny po zdarzeniu nie było słychać syren karetek, policji ani straży pożarnej. Ostatni wybuch miał miejsce około 40 minut temu. Od tamtej pory panuje cisza - relacjonował świadek.

Jak dodał, wielu mieszkańców wciąż jest przerażonych i udostępnia nagrania z wydarzeń w mediach społecznościowych. - Większość moich znajomych jest przerażona i publikuje nagrania w statusach na WhatsAppie. Panuje kompletny chaos - przyznał rozmówca CNN.

Zobacz również:

Władze Wenezueli żądają dowodu życia pojmanego prezydenta Maduro i jego żony
Świat

Maduro pojmany przez siły USA. Wiceprezydent Wenezueli: Żądamy dowodu

Dagmara Pakuła
Dagmara Pakuła

    Atak USA na Wenezuelę. Donald Trump: Schwytaliśmy Nicolasa Maduro i jego żonę

    Około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) w sobotę w stolicy Wenezueli słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA.

    Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a prezydent Wenezueli Nicolas Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.

    Wiceprezydentka kraju Delcy Rodriguez przekazała, że władze nie wiedzą, gdzie znajduje się Nicolas Maduro i jego żona. - Żądamy od rządu USA natychmiastowych dowodów na to, że żyją - powiedziała.

    Operację pojmania przywódcy Wenezueli przeprowadzili żołnierze elitarnej jednostki sił specjalnych armii USA, Delta Force - podała w sobotę stacja CBS News, powołując się na źródła w amerykańskich władzach.

    Delta Force to jednostka odpowiedzialna m.in. za misję z 2019 r., w wyniku której zginął ówczesny przywódca Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Baghdadi.

    Źródło: CNN

    Zobacz również:

    Donald Trump potwierdza, że USA stoją za atakiem na Wenezuelę
    Świat

    Trump o "dużym ataku na Wenezuelę". "Maduro ujęty przez Delta Force"

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Rok bez wyborów. Przynajmniej tych ogólnopolskichPolsat News

    Najnowsze