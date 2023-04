W miniony weekend temperatury w Tajlandii przekroczyły 45 stopni Celsjusza po raz pierwszy w zarejestrowanej historii kraju. W stołecznym Bangkoku termometry wskazały maksymalnie 42 stopnie, lecz z powodu dużej wilgotności powietrza temperatura odczuwalna była znacznie wyższa. Media poinformowały o śmierci dwóch osób, a władze wydały ostrzeżenia przed ekstremalnym gorącem w 28 prowincjach.

W północnych i środkowych Indiach skwar jak co roku pochłania ofiary śmiertelne. W połowie kwietnia 13 osób zmarło z powodu udaru cieplnego w czasie masowej imprezy w okolicach Mumbaju. Kilkudziesięcioro uczestników wydarzenia przewieziono do szpitali. Temperatury w stanie Maharasztra, w którym doszło do tragedii, sięgały 38 stopni, przy wysokiej wilgotności.

Z powodu gorąca w co najmniej czterech indyjskich stanach tymczasowo zamknięto szkoły. W sześciu kolejnych zmieniono godziny zajęć.