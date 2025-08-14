Nie tylko południowa Europa w ostatnich tygodniach walczy z niebezpiecznymi upałami. Ostatnie tygodnie były szczególnie ciężkie również na Bliskim Wschodzie. W Izraelu tak wysokich temperatur nie notowano od wielu lat, a miejscami padły nowe rekordy.

Rekordy gorąca w Izraelu

W środę najgoręcej było w Ejlacie, gdzie zanotowano 48,8 st. C - tylko o 0,1 st. C mniej niż wynosi tamtejszy rekord gorąca. W innych miejscach było jednak najgoręcej w historii.

Tak było w kibucu Galgal, gdzie zmierzono 49,7 st. C. Nigdy wcześniej w Dolinie Jordanu nie zanotowano takich wartości - dotychczasowy rekord wynosił tam 49,3 stopnia.

Na stacji pomiarowej w Safed pomiary prowadzi się od 1939 roku i do tej pory rekord gorąca wynosił 40,6 stopnia. W środę został pobity i wyniósł 41,4 st. C. Z kolei w kibucu Ayalon w zachodniej Galilei rekord gorąca został pobity o dwa stopnie i wyniósł 42,7 st. C.

Izraelskie media poinformowały o dwóch ofiarach śmiertelnych gorąca. W środę z powodu udaru cieplnego w Ejlacie zmarł 70-letni mężczyzna. Z tej samej przyczyny w Rishon Lezion zmarł również mężczyzna w wieku ponad 60 lat.

Lekarze ostrzegają, że w czwartek upały również mogą być wyjątkowo niebezpieczne i zalecają unikanie przebywania na zewnątrz.

Po upalnych dniach mieszkańcy Izraela nie mogą liczyć na ulgę w nocy, ponieważ wówczas również temperatury są ekstremalnie wysokie i często przekraczają próg 30 stopni Celsjusza.

Ekstremalnie tropikalne noce

Już noc z wtorku na środę przyniosła rekordowe upały w tej części doby. W pobliżu góry Sodom na wybrzeżu Morza Martwego zanotowano wtedy 36,5 st. C. Dotychczasowy rekord ciepła w nocy wynosił tam wcześniej 35,5 stopnia.

Kolejna noc okazała się jeszcze gorętsza. W tym samym rejonie jeszcze o godz. 5:00 było 38,1 st. C, a czwartkowy poranek przyniósł temperatury na poziomie 37.4 st. C.

Nigdy wcześniej w nocy nie notowano w Izraelu tak wysokich wartości. Nocami tropikalnymi nazywa się takie, podczas których temperatura nie spada poniżej 20 stopni. W tym przypadku było prawie dwa razy goręcej.

Izrael doświadcza jednej z najsilniejszych fal upałów w swojej historii. Z powodu wysokiego zagrożenia pożarowego do niedzieli obowiązuje zakaz poruszania się po tamtejszych szlakach turystycznych.

Według prognoz upały powinny odpuścić w weekend. W sobotę powinny wrócić w okolice średniej dla tej pory roku, a w górach w głębi kraju zacznie intensywnie padać deszcz.

Źródło: i24news.tv, IMS.gov.il

-----

Domański w "Gościu Wydarzeń" o pomysłach Nawrockiego: Prezenty dla najbogatszych Polsat News Polsat News