Rekordowy shutdown w USA. Nowa zapowiedź ministra, możliwy totalny paraliż

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Minister transportu USA Sean Duffy zagroził redukcją nawet 10 proc. lotów realizowanych na terenie kraju. Wszystko z powodu przedłużającego się shutdownu i nieuchwalenia budżetu federalnego. Duffy przypomniał, że na amerykańskich lotniskach brakuje kilku tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego, co grozi paraliżem. Winę za ewentualny kryzys zrzucił na demokratów, którzy - w jego opinii - zwlekają z zawarciem kompromisu.

Wiceprezydent USA J.D. Vance oraz minister transportu Sean Duffy
Wiceprezydent USA J.D. Vance oraz minister transportu Sean Duffy ANDREW THOMASAFP

W skrócie

  • Trwający już 36 dni shutdown w USA powoduje poważne braki kadrowe na lotniskach, przez co grozi paraliż komunikacji lotniczej.
  • Minister transportu Sean Duffy ostrzega przed masowym odwoływaniem lotów i możliwym zamknięciem części przestrzeni powietrznej.
  • Negocjacje nad budżetem utknęły w martwym punkcie przez spory dotyczące dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Szef resortu transportu zapowiedział, że od piątku zredukuje ruch lotniczy na 40 największych lotniskach w Stanach Zjednoczonych, jeśli do tego czasu nie zostanie zakończony paraliż budżetowy.

Sean Duffy ogłosił swoją decyzję podczas środowej konferencji prasowej wspólnie z szefem Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Bryanem Bedfordem. Jak tłumaczył Bedford, to wynik sytuacji kadrowej na lotniskach w obliczu tysięcy pracowników federalnych - w tym kontrolerów lotów - pracujących już drugi miesiąc bez wynagrodzenia ze względu na shutdown.

- Widzimy narastającą presję w sposób, w który nie czujemy - gdybyśmy pozwolili jej nadal narastać - że moglibyśmy nadal mówić opinii publicznej, iż mamy najbezpieczniejszy system lotniczy na świecie - powiedział Bedford.

USA. Dziennie nawet 4 tys. lotów mniej. Minister transportu stawia ultimatum

Redukcja ma dotyczyć 3,5-4 tys. lotów każdego dnia. Jest to już kolejne ostrzeżenie ze strony resortu transportu na temat trudności w ruchu lotniczym związanym z paraliżem pracy administracji federalnej wynikającym z braku uchwalenia nowego budżetu.

Środa była 36. dniem shutdownu, przez co obecny impas jest najdłuższym w historii kraju, bijąc rekord z 2018 r. Negocjacje nad kompromisem budżetowym w ostatnich dniach przyspieszyły, ale nadspodziewanie dobre wyniki kandydatów demokratów we wtorkowych wyborach w Wirginii, New Jersey i Nowym Jorku mogą usztywnić ich postawę negocjacyjną.

Zobacz również:

Huragan Melissa spowodował ogromne zniszczenia. Rząd Kuby podziękował USA za pomoc
Świat

Kubański rząd z wielką pomocą. Przekazały ją Stany Zjednoczone

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    Opozycja blokuje uchwalenie nowego budżetu bowiem domaga się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare".

    Shutdown w USA. Minister transportu ostrzega. "Masowe odwołania lotów".

    We wtorek Duffy ostrzegał, że na lotniskach brakuje 2-3 tys. kontrolerów lotów.

    - Za tydzień, demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy też pewne części przestrzeni powietrznej ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego - mówił Duffy.

    W wyniku shutdownu 13 tysięcy kontrolerów lotów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez zapłaty, co już doprowadziło do znaczących opóźnień na lotniskach. Jeśli impas potrwa do piątku, pracownicy ci nie otrzymają już drugiej należnej wypłaty.

    Zobacz również:

    USA przeprowadziły test pocisku Minuteman III
    Świat

    USA testują międzykontynentalny pocisk. Przeleciał prawie 7 tys. km

    Anna Nicz
    Anna Nicz
    Zwrot działki w Zabłotni do KOWRPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze