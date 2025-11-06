Rekordowy shutdown w USA. Nowa zapowiedź ministra, możliwy totalny paraliż
Minister transportu USA Sean Duffy zagroził redukcją nawet 10 proc. lotów realizowanych na terenie kraju. Wszystko z powodu przedłużającego się shutdownu i nieuchwalenia budżetu federalnego. Duffy przypomniał, że na amerykańskich lotniskach brakuje kilku tysięcy kontrolerów ruchu lotniczego, co grozi paraliżem. Winę za ewentualny kryzys zrzucił na demokratów, którzy - w jego opinii - zwlekają z zawarciem kompromisu.
W skrócie
- Trwający już 36 dni shutdown w USA powoduje poważne braki kadrowe na lotniskach, przez co grozi paraliż komunikacji lotniczej.
- Minister transportu Sean Duffy ostrzega przed masowym odwoływaniem lotów i możliwym zamknięciem części przestrzeni powietrznej.
- Negocjacje nad budżetem utknęły w martwym punkcie przez spory dotyczące dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Szef resortu transportu zapowiedział, że od piątku zredukuje ruch lotniczy na 40 największych lotniskach w Stanach Zjednoczonych, jeśli do tego czasu nie zostanie zakończony paraliż budżetowy.
Sean Duffy ogłosił swoją decyzję podczas środowej konferencji prasowej wspólnie z szefem Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) Bryanem Bedfordem. Jak tłumaczył Bedford, to wynik sytuacji kadrowej na lotniskach w obliczu tysięcy pracowników federalnych - w tym kontrolerów lotów - pracujących już drugi miesiąc bez wynagrodzenia ze względu na shutdown.
- Widzimy narastającą presję w sposób, w który nie czujemy - gdybyśmy pozwolili jej nadal narastać - że moglibyśmy nadal mówić opinii publicznej, iż mamy najbezpieczniejszy system lotniczy na świecie - powiedział Bedford.
USA. Dziennie nawet 4 tys. lotów mniej. Minister transportu stawia ultimatum
Redukcja ma dotyczyć 3,5-4 tys. lotów każdego dnia. Jest to już kolejne ostrzeżenie ze strony resortu transportu na temat trudności w ruchu lotniczym związanym z paraliżem pracy administracji federalnej wynikającym z braku uchwalenia nowego budżetu.
Środa była 36. dniem shutdownu, przez co obecny impas jest najdłuższym w historii kraju, bijąc rekord z 2018 r. Negocjacje nad kompromisem budżetowym w ostatnich dniach przyspieszyły, ale nadspodziewanie dobre wyniki kandydatów demokratów we wtorkowych wyborach w Wirginii, New Jersey i Nowym Jorku mogą usztywnić ich postawę negocjacyjną.
Opozycja blokuje uchwalenie nowego budżetu bowiem domaga się przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych w ramach systemu "Obamacare".
Shutdown w USA. Minister transportu ostrzega. "Masowe odwołania lotów".
We wtorek Duffy ostrzegał, że na lotniskach brakuje 2-3 tys. kontrolerów lotów.
- Za tydzień, demokraci, zobaczycie masowy chaos. Zobaczycie masowe opóźnienia lotów. Będziecie świadkami masowych odwołań lotów, a być może zamkniemy też pewne części przestrzeni powietrznej ponieważ po prostu nie będziemy w stanie nią zarządzać, bo nie mamy kontrolerów ruchu lotniczego - mówił Duffy.
W wyniku shutdownu 13 tysięcy kontrolerów lotów i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa na lotniskach pracuje bez zapłaty, co już doprowadziło do znaczących opóźnień na lotniskach. Jeśli impas potrwa do piątku, pracownicy ci nie otrzymają już drugiej należnej wypłaty.