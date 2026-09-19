Rekordowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy. USA dają zielone światło

Maria Literacka

Oprac.: Maria Literacka

Departament Stanu USA zgodził się na potencjalną sprzedaż Ukrainie największego jak dotąd pakietu wsparcia obrony powietrznej, wartego 2,68 miliarda dolarów. W jego skład wchodzą nowoczesne rakiety, wyrzutnie i radary, za które Kijów ma zapłacić między innymi dzięki środkom europejskim.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump podają sobie ręce, siedząc na sofie w Gabinecie Owalnym.
Wołodymyr Zełenski i Donald TrumpMANDEL NGAN/AFP/East News East News

W skrócie

  • Departament Stanu zatwierdził potencjalną sprzedaż pakietu wsparcia obrony powietrznej Ukrainie o wartości 2,68 mld dolarów.
  • W skład pakietu wchodzą "klony" rakiet S-300, rakiety GAM-67, mobilne wyrzutnie, naprowadzane laserowo rakiety i radary RPS 202.
  • Ukraina sfinansuje zakup sprzętu ze środków europejskich i programu FMF, a środki amerykańskie będą częścią Amerykańsko-Ukraińskiego Funduszu Inwestycyjnego na rzecz Odbudowy.
  • Donald Trump podpisał ustawę o sankcjach na Rosję i możliwościach nałożenia ceł do 100 proc. na państwa importujące rosyjską ropę i gaz.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Departament Stanu poinformował w piątek, że zatwierdził potencjalną sprzedaż pakietu wsparcia obrony powietrznej Ukrainy. Pakiet ma wartość 2,68 mld dol.

Jak napisał resort w oświadczeniu, w skład pakietu mają wejść m.in. "klony" rakiet obrony powietrznej S-300, rakiety przeciwradarowe GAM-67, mobilne wyrzutnie rakiet, naprowadzane laserowo rakiety obrony powietrznej i radary przeciwdronowe RPS 202.

USA. Departament Stanu za sprzedażą pakietu obrony powietrznej dla Ukrainy

Ukraina ma sfinansować zakup sprzętu za pomocą środków państw europejskich i pieniędzy z amerykańskiego programu pożyczek Foreign Military Financing (FMF) uchwalonego przez Kongres jeszcze za czasów administracji Joe Bidena.

Zobacz również:

Prezydent USA Donald Trump
Wojna w Ukrainie

USA szykują dla Rosji coś na zachętę. Doniesienia zza kulis Białego Domu

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Środki amerykańskie mają być zaliczone na poczet amerykańskiego wkładu w Amerykańsko-Ukraiński Fundusz Inwestycyjny na rzecz Odbudowy (URIF). URIF to fundusz stworzony w wyniku tzw. umowy surowcowej, który finansować ma inwestycje w Ukrainie.

Pakiet jest dotąd największą ogłoszoną publicznie transzą uzbrojenia dla Ukrainy zatwierdzoną przez administrację Donalda Trumpa.

Ustawa o sankcjach na Rosję podpisana przez Donalda Trumpa

W kontekście wojny w Ukrainie w USA zapadła jeszcze jedna istotna decyzja. Donald Trump podpisał w piątek ustawę o sankcjach na Rosję i cłach na towary z państw należących do największych importerów rosyjskiej ropy naftowej i gazu.

Podpis jest zwieńczeniem prowadzonych od kwietnia 2025 r. starań kongresmenów, by skłonić prezydenta do wywarcia większej presji na Rosję. Ustawa nazwana imieniem zmarłego senatora Lindseya Grahama - inicjatora tych wysiłków - kodyfikuje istniejące dotychczas sankcje przeciwko Rosji i zachęca prezydenta do nałożenia kolejnych m.in. na "flotę cieni".

Zobacz również:

Premier Słowacji Robert Fico, w tle wspólne ćwiczenia sił NATO z udziałem słowackich żołnierzy. Zdj. ilustracyjne
Świat

Słowacja wyłamuje się z art. 5. NATO? Zastanawiające słowa premiera

Patryk Idziak
Patryk Idziak

Przede wszystkim daje mu jednak nowe uprawnienia do nakładania ceł w wysokości do 100 proc. na państwa z pierwszej piątki największych importerów rosyjskiej ropy, gazu, oraz tych, które najbardziej umożliwiają jej omijanie restrykcji naftowych.

Zadowolenie z podpisania ustawy wyraził w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wezwał Trumpa do wykorzystania uprawnień zawartych w przepisach.

"Najlepszym sposobem uczczenia pamięci Lindsey będzie pełne i szybkie wdrożenie postanowień tej ustawy. A najlepszą nagrodą dla wszystkich, którzy pomogą nam wywrzeć presję na Rosję, by zakończyła wojnę, będzie pokój. Pokój - i koniec wszystkich problemów i wyzwań, jakie przyniosła ta wojna" - napisał w oświadczeniu w mediach społecznościowych.

Zobacz również:

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Wielkiej Brytanii
Interia bliżej świata

"The Washington Post": Kijów wkurzył europejskich dyplomatów nie na żarty

Monika Bortnowska
Monika Bortnowska


"Polityczny WF": Problem Morawieckiego. Czy odnajdzie się w walce?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze