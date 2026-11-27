Ponad 556 mld euro wyniosą w przyszłym roku wydatki niemieckiego państwa. W piątek Bundestag uchwalił budżet dla Niemiec na 2027 rok i przypieczętował decyzję, która rozczarowuje polską, a także część niemieckiej opinii publicznej: w rekordowo dużym budżecie nie przewidziano środków na tzw. gest humanitarny wobec żyjących jeszcze polskich ofiar wojny i niemieckiej okupacji. Chodzi o około 40 tysięcy starszych ludzi, dla których dodatkowe świadczenia byłyby realnym wsparciem: na leki, rehabilitację, opiekę czy nawet codzienne wydatki.

Za przeznaczeniem w niemieckim budżecie środków na ten cel opowiadał się w minionych miesiącach m.in. szef MSZ w Berlinie Johan Wadephul. Jednak ani rząd, ani Bundestag takiej decyzji nie podjął - pomimo apeli ze strony ofiar wojny, organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz krytyki z opozycji oraz czołowych niemieckich mediów.

Niemcy. Niezagojone rany w relacjach polsko-niemieckich

- To kompromitujące, że rząd federalny nie potrafił uzgodnić przeznaczenia w budżecie środków na humanitarny gest wobec polskich ofiar niemieckiej okupacji - przekazała DW współprzewodnicząca niemieckich Zielonych Franziska Brantner. Jej partia jako jedyna próbowała podczas prac w komisji budżetowej Bundestagu przeforsować zapis w sprawie wsparcia dla polskich ofiar wojny - jednak bezskutecznie.

Zdaniem Brantner fakt, że nie nadano tej sprawie odpowiedniego priorytetu dziwi tym bardziej, że sam minister spraw zagranicznych popierał tę inicjatywę.

- Gest ten byłby ważnym sygnałem wykraczającym poza samo wsparcie finansowe: chodzi o uznanie, współczucie oraz poczucie odpowiedzialności wobec ludzi, którzy cierpieli pod niemiecką okupacją. Są to dziś osoby w bardzo podeszłym wieku, a każda zwłoka ma ogromne znaczenie - podkreśliła posłanka.

- Niestety wydaje się, że koalicja rządząca nie rozumie, iż to opóźnienie pozostaje wciąż niezagojoną raną w stosunkach polsko-niemieckich - dodała.

Bez pieniędzy dla polskich ofiar okupacji. "Woła o pomstę do nieba"

Bardzo krytyczny jest także poseł Lewicy David Schliesing. - Złamanie danego słowa i perfidna gra na zwłokę ze strony rządu federalnego to skandal wołający o pomstę do nieba - mówi DW polityk, który zasiada w komisji Bundestagu ds. kultury i mediów.

Zarzuca on kanclerzowi Friedrichowi Merzowi, że "najwyraźniej kanclerz kalkuluje, iż z każdym kolejnym dniem, w którym Niemcy uchylają się od swojej historycznej odpowiedzialności, maleją koszty obiecanego 'gestu humanitarnego'".

- Nieprzeznaczenie na ten cel jakichkolwiek środków w budżecie federalnym i brak nawet gotowości do rozmowy na ten temat są czytelnym sygnałem politycznym wysłanym do Polski: "wolimy poczekać, aż umrze ostatnia żyjąca polska ofiara nazizmu, niż wywiązać się z naszej moralnej odpowiedzialności" - oskarża poseł Lewicy. Przyznaje, że osobiście odczuwa wstyd z tego powodu.

Zaangażowany w polsko-niemieckie sprawy poseł chadecji CDU Paul Ziemiak nie znalazł czasu, by odnieść się do tej sprawy. Z kolei koordynator niemieckiego MSZ ds. współpracy z Polską Knut Abraham wyraża nadzieję, że sprawa ta nie obciąży stosunków polsko-niemieckich. Czy widzi szanse, by w ciągu przyszłego roku rząd podjął decyzje w sprawie wsparcia polskich ofiar wojny? - W tej chwili nie mogę w sposób wiarygodny tego przewidzieć - przyznał. Ale - jak dodaje - jest "optymistą" i zamierza dalej zabiegać o to, żeby "gest humanitarny" został wykonany.

Marek Krząkała: To trochę wstyd dla strony niemieckiej

Jednak czas nie jest w tej sprawie sprzymierzeńcem. Jak mówi DW przewodniczący polsko-niemieckiej grupy parlamentarnej w Sejmie Marek Krząkała (KO), to "trochę wstyd dla strony niemieckiej", że do dziś nie ma decyzji w sprawie, o której mówi się od lat. - Bo ofiary odchodzą, jest ich coraz mniej - wskazuje. - To politycy niemieccy, niemieckie elity mówiły o tym, żeby przygotować jakąś formę zadośćuczynienia.

Nie wydaje się on przekonany do pojawiających się czasem po stronie niemieckiej argumentów, że w czasach napiętego budżetu, a zwłaszcza koniecznych dużych wydatków na obronność, trudno byłoby wysupłać dodatkowe pieniądze na "gest humanitarny" wobec Polski. - Dla niemieckiego budżetu to nie są duże pieniądze. Nie chodzi przecież o ogromne kwoty, których niegdyś domagała się dzisiejsza opozycja, PiS, mówiąc o reparacjach - mówi Krząkała.

Podobnego zdania jest Jakub Deka, przewodniczący zarządu Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie (FPNP). - Wiemy, że sytuacja finansowa RFN nie jest dobra, zadłużenie jest bardzo wysokie. Widzimy jednak, że państwo niemieckie przeznacza ogromne środki na pomoc dla ofiar II wojny światowej, ale nie są one kierowane do tych żyjących w Polsce - powiedział w rozmowie z DW.

Propozycje dotyczące "gestu" mówiły o 10 tysiącach złotych rocznie na osobę. - To by była realna pomoc dla tych starszych, skromnie żyjących osób - dodaje.

Niemcy nie zrobiły kroku. Polski rząd zareaguje?

Wiele wskazuje zatem na to, że zabrakło nie pieniędzy, ale decyzji politycznej, która de facto zależała od kanclerza Niemiec Friedricha Merza, a także jego porozumienia w tej sprawie z premierem Donaldem Tuskiem.

Niespełna rok temu na konferencji prasowej, podczas polsko-niemieckich konsultacji międzyrządowych, premier Donald Tusk apelował do Merza: - Pospieszcie się, jeśli chcecie naprawdę wykonać taki gest (…). Jeśli nie uzyskamy jakiejś szybkiej i jednoznacznej deklaracji, to będę w przyszłym roku rozważał decyzję, że Polska wypełni tę potrzebę z własnych środków.

Do chwili zakończenia prac nad tym artykułem Kancelaria Premiera nie odpowiedziała DW, czy w obliczu braku decyzji po stronie niemieckiej premier Tusk podejmie działania, aby wesprzeć polskie ofiary wojny i niemieckiej okupacji. Jak wskazuje Jakub Deka, osoby poszkodowane przez III Rzeszę, które mają status kombatantów, mają dodatki do emerytur.

Jednak są to znacznie mniejsze kwoty niż te, które przysługują ofiarom represji z powodów politycznych po wojnie i działaczom opozycji antykomunistycznej. - Wystarczyłoby zrównać w prawach osoby represjonowane w czasie wojny i po wojnie - sugeruje Deka.

Już po pierwszych doniesieniach mediów, że gestu ze strony Niemiec nie będzie, na konto Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie zaczęły wpływać indywidualne datki od obywateli Niemiec na rzecz wsparcia dla polskich ofiar wojny.

- To są kwoty od 20 do 1000 euro. Do tej pory uzbieraliśmy już około 60 tysięcy. Przeznaczymy te pieniądze bezpośrednio na pomoc poszkodowanym - powiedział Deka.

Za kilka dni pojawi się kolejny apel o wsparcie, tym razem po stronie niemieckiej. - Mamy nadzieję, że także przyniesie efekty - dodaje szef FPNP.

Anna Widzyk, Redakcja Polska Deutsche Welle

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronie Deutsche Welle, otwiera się w nowym oknie.



