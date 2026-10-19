Rekordowo niskie poparcie dla Trumpa. Amerykanie mają dość

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

Na dwa tygodnie przed połówkowymi wyborami do Kongresu poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do rekordowo niskiego poziomu 33 proc. Według Amerykanów Trump nie radzi sobie z rosnącymi kosztami życia, gospodarką, a kraj zmierza w niewłaściwym kierunku za jego rządów.

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Donald Trump w ciemnogranatowym garniturze, białej koszuli i czerwonym krawacie stoi na zewnątrz
Donald Trump ma rekordowo niskie poparcie AARON SCHWARTZGetty Images

W skrócie

  • Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do najniższego dotąd poziomu 33 procent, a Amerykanie są niezadowoleni z jego sposobu radzenia sobie z gospodarką i kosztami życia.
  • Badanie wskazuje, że demokraci mają ośmiopunktową przewagę nad republikanami, a 58 procent wyborców preferuje Kongres kontrolowany przez demokratów, który ograniczałby działania Trumpa.
  • Większość respondentów krytykuje politykę Trumpa w kwestiach gospodarczych, imigracyjnych oraz kierunku, w jakim zmierza kraj, a wyniki sondażu sugerują zagrożenie dla większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów.
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Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Washington Post-ABC News-Ipsos, poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa osiągnęło rekordowo niski poziom i wynosi 33 proc.

Dziennik Washington Post zwraca uwagę w niedzielę, że notowania Trumpa są o 4 punkty procentowe niższe niż w lipcu i o 8 punktów niższe niż przed rokiem.52 proc. respondentów zdecydowanie nie aprobuje jego prezydentury. Wśród elektoratu zamierzającego głosować poparcie dla Trumpa wynosi 38 proc., a dezaprobata 62 proc.

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Demokraci mają ośmiopunktową przewagę nad republikanami w rywalizacji o Izbę Reprezentantów, wobec trzech punktów w lipcu. Ponadto 58 proc. zarejestrowanych wyborców chce Kongresu kontrolowanego przez demokratów, który ograniczałby działania Trumpa, a 39 proc. opowiada się za większością republikańską wspierającą prezydenta.

Sondaż. Trump nie radzi sobie z gospodarką

Szczególnie niekorzystne dla republikanów są oceny sytuacji gospodarczej. Politykę ekonomiczną Trumpa popiera zaledwie 28 proc. Amerykanów, wobec 41 proc. w lutym. Około trzech czwartych krytykuje jego działania dotyczące inflacji i kosztów życia. Aż 48 proc. uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się od powrotu Trumpa do Białego Domu w 2025 roku. To najwyższy taki odsetek w sondażach Washington Post-ABC od 1986 roku.

W lutym 71 proc. respondentów uznawało benzynę za przystępną cenowo. Obecnie identyczny odsetek uważa ją za zbyt drogą. Washington Post ocenia, że wzrost kosztów wiąże się z wojną przeciwko Iranowi, która zakłóciła dostawy surowców. Aż 65 proc. Amerykanów traktuje rozpoczęcie działań wojennych jako błąd.

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Większość badanych krytykuje również politykę imigracyjną Trumpa. Zdaniem 56 proc. prezydent posunął się za daleko w deportacjach nieudokumentowanych imigrantów. Ponadto 66 proc. sądzi, że wykorzystuje on urząd do osobistego wzbogacenia się, a 72 proc., że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku.

Według waszyngtońskiego dziennika wyniki sondażu wskazują na poważne zagrożenie utraty republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów. Ostateczny rezultat będzie jednak zależał od frekwencji. Udział w wyborach deklaruje 75 proc. zarejestrowanych demokratów i 67 proc. republikanów.

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