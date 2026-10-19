W skrócie Poparcie dla prezydenta USA Donalda Trumpa spadło do najniższego dotąd poziomu 33 procent, a Amerykanie są niezadowoleni z jego sposobu radzenia sobie z gospodarką i kosztami życia.

Badanie wskazuje, że demokraci mają ośmiopunktową przewagę nad republikanami, a 58 procent wyborców preferuje Kongres kontrolowany przez demokratów, który ograniczałby działania Trumpa.

Większość respondentów krytykuje politykę Trumpa w kwestiach gospodarczych, imigracyjnych oraz kierunku, w jakim zmierza kraj, a wyniki sondażu sugerują zagrożenie dla większości republikańskiej w Izbie Reprezentantów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jak wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie Washington Post-ABC News-Ipsos, poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa osiągnęło rekordowo niski poziom i wynosi 33 proc.

Dziennik Washington Post zwraca uwagę w niedzielę, że notowania Trumpa są o 4 punkty procentowe niższe niż w lipcu i o 8 punktów niższe niż przed rokiem. Aż 52 proc. respondentów zdecydowanie nie aprobuje jego prezydentury. Wśród elektoratu zamierzającego głosować poparcie dla Trumpa wynosi 38 proc., a dezaprobata 62 proc.

Demokraci mają ośmiopunktową przewagę nad republikanami w rywalizacji o Izbę Reprezentantów, wobec trzech punktów w lipcu. Ponadto 58 proc. zarejestrowanych wyborców chce Kongresu kontrolowanego przez demokratów, który ograniczałby działania Trumpa, a 39 proc. opowiada się za większością republikańską wspierającą prezydenta.

Sondaż. Trump nie radzi sobie z gospodarką

Szczególnie niekorzystne dla republikanów są oceny sytuacji gospodarczej. Politykę ekonomiczną Trumpa popiera zaledwie 28 proc. Amerykanów, wobec 41 proc. w lutym. Około trzech czwartych krytykuje jego działania dotyczące inflacji i kosztów życia. Aż 48 proc. uważa, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się od powrotu Trumpa do Białego Domu w 2025 roku. To najwyższy taki odsetek w sondażach Washington Post-ABC od 1986 roku.

W lutym 71 proc. respondentów uznawało benzynę za przystępną cenowo. Obecnie identyczny odsetek uważa ją za zbyt drogą. Washington Post ocenia, że wzrost kosztów wiąże się z wojną przeciwko Iranowi, która zakłóciła dostawy surowców. Aż 65 proc. Amerykanów traktuje rozpoczęcie działań wojennych jako błąd.

Po raz pierwszy od 2014 roku demokraci wyprzedzili republikanów pod względem zaufania do zarządzania gospodarką - 40 do 33 proc.

USA. Republikanie mogą przegrać wybory

Większość badanych krytykuje również politykę imigracyjną Trumpa. Zdaniem 56 proc. prezydent posunął się za daleko w deportacjach nieudokumentowanych imigrantów. Ponadto 66 proc. sądzi, że wykorzystuje on urząd do osobistego wzbogacenia się, a 72 proc., że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku.

Według waszyngtońskiego dziennika wyniki sondażu wskazują na poważne zagrożenie utraty republikańskiej większości w Izbie Reprezentantów. Ostateczny rezultat będzie jednak zależał od frekwencji. Udział w wyborach deklaruje 75 proc. zarejestrowanych demokratów i 67 proc. republikanów.



