Kreml wpadł we własną pułapkę. Spadają notowania Putina

W skrócie Kreml analizuje spadek popularności Władimira Putina, a szczególnie zwraca uwagę na pomysł FSB ograniczenia dostępu do internetu, w tym Telegrama.

Władze rozważają złagodzenie planowanych ograniczeń po krytycznej reakcji opinii publicznej, jednak rzecznik Kremla sugeruje, że tymczasowe restrykcje zostaną utrzymane ze względów bezpieczeństwa.

Ostatnio w Rosji pojawiły się trudności z dostępem do internetu i VPN-ów, co nie wpływa na starszy elektorat, ale może zwiększać niezadowolenie wśród młodszych użytkowników.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Chociaż następne wybory prezydenckie w Rosji mają się odbyć dopiero w 2030 roku, to Kreml bacznie patrzy na słupki popularności Władimira Putina. Tymczasem pojawił się problem, który wyraźnie może wpłynąć na niższe notowania rosyjskiego przywódcy.

Chodzi o pomysł Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), która chce ograniczyć dostęp do internetu, w tym do popularnego w tej części świata komunikatora Telegram.

Bloomberg pisze, że Moskwa prawdopodobnie spowolni ten proces. "Krytyczna reakcja opinii publicznej na zaostrzenie ograniczeń (...) zmusza Kreml do ponownego rozważenia swojej decyzji" - czytamy.

Na początku marca zaufanie do Władimira Putina deklarowało 67,8 proc. Rosjan. To najniższy wskaźnik od lutego 2022 roku. W porównaniu ze styczniem 2026 roku rosyjski przywódca stracił ponad 8 pkt proc.

FSB miała otrzymać wskazówki od wysoko postawionych urzędników, aby wycofać się z proponowanych zmian ograniczenia dostępu do internetu - relacjonuje agencja, powołując się na osoby zaznajomione ze sprawą.

Ostatnia wypowiedź rzecznika Kremla sugeruje, że Rosja mimo wszystko na jakąś formę zwiększenia ograniczeń się zgodzi. - Gdy tylko konieczność ich (zmian - red.) wprowadzenia zniknie, usługi zostaną w pełni przywrócone i unormowane - mówił Dmitrij Pieskow.

Urzędnik powoływał się na kwestie bezpieczeństwa. Jego zdaniem czasowe ograniczenia popiera większość Rosjan.

Rosja jest na nieustannej wojnie z platformami społecznościowymi. Po inwazji na Ukrainę działania te przybrały na sile.

W miastach, nawet tak dużych jak Moskwa, dochodziło ostatnio do długich przerw w dostępie do internetu. "Władze zdawały się testować dalsze kontrole krajowej infrastruktury internetowej" - pisze Bloomberg.

Co więcej, coraz trudniej skorzystać z sieci z wykorzystaniemVPN. System prywatnych sieci pomaga omijać zakazy i otwierać blokowane witryny.

Blokowanie treści nie wpływa na lojalny i starszy elektorat, który zazwyczaj ogląda telewizję. Może jednak wzmóc niezadowolenie wśród młodszego pokolenia.

Głos w sprawie zabrał założyciel Telegrama Paweł Durow. "Z naszej strony będziemy nadal ulepszać zdecentralizowaną technologię antycenzury Telegrama" - zapewnił. Polecił też, aby odbiorcy zaopatrzyli się w system VPN.

Źródło: Bloomberg

