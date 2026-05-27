W skrócie Francuski prezenter pogody otrzymał wiele gróźb i obraźliwych wiadomości po wyświetleniu mapy z intensywną czerwienią, ilustrującą skalę trwających upałów.

We Francji odnotowano rekordowe temperatury dla tej pory roku. We wtorek w wielu miejscach było ponad 35 stopni.

Stowarzyszenie francuskich dziennikarzy i przedstawiciele stacji BFMTV potępili ataki na prezenterów pogodowych.

Kopuła gorąca wciąż utrzymuje się nad zachodnią Europą. Temperatury osiągnęły tam ekstremalne wartości, co szczególnie mocno odczuwalne jest we Francji. Wtorek okazał się najgorętszym majowym dniem w historii tego kraju, ze średnią temperaturą na poziomie 24,8 st. C. Nie brakowało miejsc, gdzie zanotowano ponad 35 stopni. To budzi coraz większe emocje, co zaczynają odczuwać między innymi prezenterzy pogody.

Rekordowe upały we Francji. W wielu miejscach ponad 35 stopni

Upały zanotowano nie tylko na zwykle najgorętszym południu Francji, lecz w praktycznie wszystkich regionach. Jak zwracają uwagę eksperci ze służby meteorologicznej Meteo France temperatury w ciągu dnia są wyjątkowo wysokie jak na tę porę roku.

We wtorek po południu w czterech miejscach zanotowano ponad 35 stopni Celsjusza. Były to:

La Roche-sur-Yon w departamencie Wandea na zachodzie Francji ( 35,8 st. C );

Niort w departamencie Deux-Sèvres w Nowej Akwitanii ( 35,6 st. C );

Bergerac w Dordogne w Nowej Akwitanii ( 35,2 st. C );

Poitiers-Biard w Vienne (35,1 st. C).

Oprócz tego w wielu miejscach były 33-34 stopnie Celsjusza.

Cała Francja obecnie zmaga się z falą upałów. W wielu miejscach było we wtorek ponad 35 stopni Celsjusza

Gorąco jest nie tylko w ciągu dnia. W wielu miejscach zanotowano noc tropikalną, czyli taką, w trakcie której temperatury nie spadają poniżej 20 stopni Celsjusza. Taka sytuacja miała miejsce między innymi w Dinard, gdzie po zmroku nie było mniej niż 22,1 st. C.

W miejscowościach W Deauville, Quimper, Breście, Cholet, Lorient, Alençon, Le Mans, Evreux, Bordeaux, Dax i Tarbes w maju jeszcze nigdy nie było tak wysokich temperatur po zachodzie słońca, tam lokalnie również zdarzały się noce tropikalne.

W wyniku upałów we Francji w ostatnich dniach zginęło co najmniej siedem osób, w w tym dwie podczas uprawiania sportu na świeżym powietrzu, a pięć utonęło.

Ekstremalnie wysokie temperatury sprawiają, że nawet prezenterzy pogody zaczynają się mierzyć z niecodziennymi sytuacjami. Jeden z nich ujawnił, że zaczął otrzymywać obelgi i groźby.

Dziesiątki wiadomości z obelgami. Prezenter zaskoczony

We wtorek rano Kevin Floury, prezenter pogody w telewizji BFM TV, podczas występu na żywo ujawnił, że od kilku dni zmaga się z obraźliwymi komunikatami.

Powodem ma być intensywnie czerwony kolor mapy pogodowej, z pomocą której przedstawia prognozy dla Francji.

"Od 48 godzin otrzymujemy wiadomości pełne obelg i gróźb w serwisach społecznościowych z powodu czerwieni na mapach pogodowych" - powiedział we wtorek Floury. Wspomniał, że w serwisie X wysłano my "dziesiątki wiadomości" i że był zaskoczony ilością "obelg od sceptyków ocieplenie klimatu".

Prezenter dodał, że "dziś rano i po południu jest już bardzo, bardzo czerwono" i zażartował, że nawet "gdybyśmy zastąpili ten czerwony kolor niebieskim, to oczywiste, że temperatury natychmiast by spadły".

Ekspert wyjaśnił, że wybór koloru na mapie odzwierciedla stopień anomalii temperatury. Jest ona miejscami nawet o 15-18 stopni wyższa od normy wieloletniej dla tej pory roku.

Floury ostrzegł też, że przez kolejne kilka dni czerwień na mapach może się utrzymać.

"Falę obelg i gróźb" wobec dziennikarzy pogodowych potępił szef BFMTV Marc Hay. Z kolei stowarzyszenie francuskich dziennikarzy SDJ wydało oświadczenie, w którym zwraca uwagę, że "przez ostatnie dwa dni dziennikarze pogodowi i klimatyczni BFMTV byli celem fali obelg i gróźb w mediach społecznościowych" i potępiło to postępowanie, podkreślając pełne wsparcie dla zaatakowanych.

Źródło: Meteo France, France24, HuffPost, Letribunaldunet

