W skrócie Rekordowe upały w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii skutkują nowymi historycznymi pomiarami temperatur oraz przeciążeniem systemów ratunkowych.

Wysokie temperatury prowadzą do skracania lub odwoływania zajęć w szkołach, utrudnień w szpitalach i transporcie oraz zwiększonej liczby interwencji służb.

Meteorolodzy informują o utrzymywaniu się fal ekstremalnych upałów i ostrzegają przed ich nasileniem w najbliższych dniach.

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W piątek w Saarbruecken-Burbach w niemieckim kraju związkowym Saara odnotowano 41,3 stopni Celsjusza, co według wstępnych danych Niemieckiej Służby Meteorologicznej (DWD) jest najwyższą temperaturą w historii pomiarów w Niemczech.

- Jest całkiem możliwe, że będziemy mieli taką samą temperaturę jutro, a może nawet nieco wyższą - powiedział agencji AFP meteorolog DWD Uwe Baumgarten. Dotychczasowy rekord wynoszący 41,2 stopni padł 25 lipca 2019 roku w Duisburgu-Baerl i Toenisvorst w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Także w piątek temperatura przekroczyła 40 stopni Celsjusza w kolejnych dwóch niemieckich miastach. W Bad Kreuznach odnotowano 40,7 stopni, a w Trewirze 40,1 stopni Celsjusza.

Rekordowe upały w Niemczech. Szkoły skracają zajęcia

Jak informuje tygodnik "Der Spiegel", z powodu upałów część szkół w Berlinie skróciła lub całkowicie odwołała zajęcia. Rekordowo niski jest także poziom wody w Jeziorze Bodeńskim - najniższy w historii czerwcowych pomiarów.

Meteorolodzy prognozują, że fala ekstremalnych temperatur utrzyma się co najmniej do początku przyszłego tygodnia.

Pierwszy rekord padł już wcześniej, w nocy ze środy na czwartek. W Bad Bergzabern temperatura nie spadła poniżej 26,2 stopni Celsjusza, co ustanowiło nowy ogólnokrajowy rekord najcieplejszej czerwcowej nocy.

Francja walczy ze skutkami upałów. Strażacy potrzebowali ton lodu

Jeszcze trudniejsza sytuacja panuje we Francji. Władze Paryża zwróciły się do największych sieci handlowych o przekazywanie lodu dla strażaków, którzy wykorzystują go do chłodzenia osób z udarami cieplnymi. Sieć Carrefour poinformowała, że przekazała służbom cztery tony lodu.

We Francji wtorek, środa i czwartek były najgorętszymi dniami w historii pomiarów, a temperatury w Paryżu sięgały około 40 stopni.

Fala upałów odbija się także na systemie ochrony zdrowia. Francuska minister zdrowia Stéphanie Rist poinformowała, że w ciągu jednej doby w stolicy odnotowano 25 zatrzymań krążenia, podczas gdy zwykle jest ich mniej niż 10.

Władze miasta wprowadziły również czasowy zakaz sprzedaży alkoholu na wynos w godzinach wieczornych i nocnych, argumentując, że alkohol zwiększa ryzyko odwodnienia oraz udaru cieplnego.

Według lokalnych władz rośnie również liczba utonięć. Do piątku odnotowano 55 takich przypadków, gdy mieszkańcy szukali ochłody w rzekach, jeziorach i morzu.

Historycznie wysokie temperatury w Wielkiej Brytanii

Rekordy padły również w Wielkiej Brytanii. Temtejsza służba meteorologiczna Met Office poinformowała, że w piątek temperatura w miejscowości Santon Downham osiągnęła 37,3 stopnie Celsjusza, ustanawiając nowy czerwcowy rekord kraju.

Był to już trzeci dzień z rzędu, kiedy poprawiono rekord najwyższej temperatury odnotowanej w czerwcu. - Dzisiaj przypada szczyt tej fali upałów pod względem temperatur - powiedział główny synoptyk Andy Page.

Met Office po raz pierwszy w historii utrzymało najwyższy, czerwony stopień ostrzeżenia przed ekstremalnym upałem przez trzy kolejne dni.

Wielka Brytania. Szpitale i szkoły pod presją w związku z upałami

Skutki upałów odczuwają również brytyjskie szpitale i służby ratunkowe. London Ambulance Service poinformowała, że w środę odebrała rekordową liczbę zgłoszeń dotyczących stanów bezpośredniego zagrożenia życia.

Wysokie temperatury doprowadziły także do awarii rezonansów magnetycznych oraz systemów informatycznych w części placówek medycznych.

W piątek setki szkół pozostawały zamknięte lub prowadziły zajęcia w ograniczonym zakresie. Z powodu upałów wcześniej zamknięto również część londyńskich atrakcji turystycznych, m.in. Tower Bridge, Royal Observatory w Greenwich oraz część galerii British Museum.

Meteorolodzy ostrzegają, że coraz częstsze fale ekstremalnych upałów są jednym z efektów postępujących zmian klimatu.

Źródło: Politico





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