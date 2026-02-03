W skrócie Na Kubie odnotowano rekordowo niską temperaturę 0 stopni C w prowincji Matanzas.

Poprzedni najniższy wynik wynosił 0,6 stopnia C i pochodził z 1996 roku z Bainoa.

Zaobserwowano przymrozki na farmach i stacji meteorologicznej w wyniku napływu powietrza polarnego.

"Temperatura na Kubie osiągnęła punkt zamarzania!" - poinformował lokalny Instytut Meteorologii. Jak wyjaśniono we wpisie, temperatura w wielu regionach wyspy zaczęła gwałtownie spadać po zachodzie słońca. Ta tendencja utrzymała się aż do rana.

"Około godziny 4 rano obserwatorzy na stacji meteorologicznej Indio Hatuey w prowincji Matanzas zanotowali temperaturę 0 stopni C! To nowy rekord - najniższa odnotowana na Kubie temperatura w historii" - wskazano.

Pogoda na Kubie. Nowy rekord zimna na egzotycznej wyspie

Jak zauważono w komunikacie, poprzedni rekord wynosił 0,6 stopnia C i został odnotowany prawie 30 lat temu - 18 lutego 1996 roku - w Bainoa w prowincji Mayabeque. "Historia powtarza się z nawet większą siłą" - zauważono w komunikacie.

"Raporty z Centrum Meteorologicznego Prowincji Matanzas wskazują, że przymrozki zaobserwowano na farmach perliczek, a także na rozmarynie i innych roślinach na stacji meteorologicznej!" - napisano.

W zakończeniu podkreślono, że odnotowanie tak niskiej temperatury "jest bez wątpienia wydarzeniem historycznym".

Zima uderzyła nie tylko na Kubie. Trudna sytuacja w USA

Kuba prowadzi obserwacje meteorologiczne od połowy XIX wieku, choć dane stały się bardziej wiarygodne od drugiej połowy XX wieku. Tak duży spadek temperatur jest efektem intensywnego frontu atmosferycznego, który przyniósł masę powietrza polarnego z Ameryki Północnej na Karaiby.

Z wyjątkowo surową zimą zmagają się takżeStany Zjednoczone. Fala niskich temperatur nawiedziła cieszącą się zwykle bardzo łagodnym klimatem Florydę, położoną około 145 kilometrów od kubańskiego wybrzeża.

W Nowym Jorku z powodu wychłodzenia zmarło w tym roku co najmniej 13 osób. Prezydent miasta ostrzegł przed najdłuższym w historii okresie z temperaturami poniżej 0 stopni C.

Źródło: AFP

