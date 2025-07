Rekordowe opady i tysiące ewakuowanych. Chiny zmagają się z żywiołem

Co najmniej cztery osoby zginęły, a osiem uważa się za zaginione po zejściu lawiny błotnej na północy Chin. Do tragedii doszło w powiecie Luanping, w prowincji Hebei na północy kraju. Wszystko najprawdopodobniej przez intensywne opady deszczu, które doprowadzają do powodzi i osunięć ziemi.