Rekordowa liczba operacji u wybrzeży Portugalii. Wzrost aktywności rosyjskich statków
W 2025 roku portugalska marynarka wojenna przeprowadziła rekordowe 431 operacji patrolowych wobec rosyjskich jednostek u swoich wybrzeży. Zdecydowana większość działań dotyczyła tankowców z tzw. floty cieni, wykorzystywanych do omijania sankcji przy transporcie rosyjskich paliw.
Jak poinformowało dowództwo portugalskiej marynarki wojennej, w 2025 roku okręty tego kraju przeprowadziły łącznie 431 akcji obserwacyjnych wobec rosyjskich jednostek przepływających w pobliżu portugalskich wód terytorialnych lub znajdujących się pod jurysdykcją Lizbony. Był to najwyższy roczny poziom tego typu interwencji w historii Portugalii.
Zdecydowana większość operacji dotyczyła tankowców tzw. floty cieni, które nielegalnie transportują paliwa z Rosji, omijając międzynarodowe sankcje.
Od stycznia do grudnia 2025 roku patrolowce portugalskiej marynarki wojennej wypłynęły w 373 rejsy za przemieszczającymi się na wodach pod jurysdykcją tego kraju tankowcami tzw. floty cieni Rosji.
Portugalia. Wzrost obecności rosyjskiej floty po 2022 roku
Pozostałe 58 operacji w 2025 roku dotyczyło monitorowania okrętów marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Wśród obserwowanych jednostek znalazły się fregaty, okręty podwodne, a także statki badawcze i jednostki wsparcia logistycznego.
Łącznie w działaniach obserwacyjnych rosyjskich jednostek wzięło udział około 2900 portugalskich żołnierzy.
Dowództwo portugalskich sił zbrojnych podkreśla, że obecność rosyjskiej floty wojennej u wybrzeży Portugalii znacząco wzrosła po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Przed 24 lutego 2022 roku notowano pojawianie się kilkunastu takich jednostek rocznie, natomiast między tą datą a 2 stycznia 2026 roku odnotowano ich łącznie 212.