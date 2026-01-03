Jak poinformowało dowództwo portugalskiej marynarki wojennej, w 2025 roku okręty tego kraju przeprowadziły łącznie 431 akcji obserwacyjnych wobec rosyjskich jednostek przepływających w pobliżu portugalskich wód terytorialnych lub znajdujących się pod jurysdykcją Lizbony. Był to najwyższy roczny poziom tego typu interwencji w historii Portugalii.

Zdecydowana większość operacji dotyczyła tankowców tzw. floty cieni, które nielegalnie transportują paliwa z Rosji, omijając międzynarodowe sankcje.

Od stycznia do grudnia 2025 roku patrolowce portugalskiej marynarki wojennej wypłynęły w 373 rejsy za przemieszczającymi się na wodach pod jurysdykcją tego kraju tankowcami tzw. floty cieni Rosji.

Portugalia. Wzrost obecności rosyjskiej floty po 2022 roku

Pozostałe 58 operacji w 2025 roku dotyczyło monitorowania okrętów marynarki wojennej Federacji Rosyjskiej. Wśród obserwowanych jednostek znalazły się fregaty, okręty podwodne, a także statki badawcze i jednostki wsparcia logistycznego.

Łącznie w działaniach obserwacyjnych rosyjskich jednostek wzięło udział około 2900 portugalskich żołnierzy.

Dowództwo portugalskich sił zbrojnych podkreśla, że obecność rosyjskiej floty wojennej u wybrzeży Portugalii znacząco wzrosła po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Przed 24 lutego 2022 roku notowano pojawianie się kilkunastu takich jednostek rocznie, natomiast między tą datą a 2 stycznia 2026 roku odnotowano ich łącznie 212.

