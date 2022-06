Dynamika wzrostu jest spora, bo wynosi prawie 6,5 procent. Mówimy o osobach, których majątki przekraczają milion dolarów. Jeszcze większa jest dynamika wartości majątków bogaczy, bo to w sumie to 6 bilionów dolarów, co oznacza, że w ubiegłym roku zwiększyli swoje posiadanie o 7,5 procent w stosunku do roku 2020. Tak wynika z wyliczeń firmy doradczej Capgemini.

Rok 2021 był wyjątkowo dobry, ponieważ po krótkim kryzysie w roku 2020, kiedy ogłoszona została pandemia, gospodarka w Niemczech zaczęła się odbijać. Był to również bardzo dobry okres na światowych giełdach. Także rosnące ceny nieruchomości przyczyniły się do poprawy statystyk bogaczy.

Reklama

Niemcy krajem bogaczy

Niemcy są od lat w czołówce krajów, w których mieszka najwięcej bogatych i superbogatych osób, posiadających majątki przekraczające 30 mln dolarów.

Liderem są wciąż Stany Zjednoczone (7,46 mln milionerów), na drugim miejscu znalazła się Japonia (3,65 mln milionerów), a zaraz za nią właśnie Niemcy, którym po piętach depczą w ostatnich latach Chińczycy.

Rok 2022 nie będzie jednak już tak łaskawy dla bogaczy. Wszystkiemu winna jest inflacja, wzrost stóp procentowych, które hamują znacznie ceny akcji na światowych giełdach. Zdaniem ekspertów z Capgemini od stycznia do kwietnia tego roku majątki milionerów na całym świecie skurczyły się już o 4 procent i taka tendencja może się utrzymać w najbliższych miesiącach.

Najbogatsi Niemcy

Do najbogatszych Niemców należą właściciele dyskontów Aldi Sued, których majątek szacowany jest na 44 mld dolarów.

Majątek o wartości 31 mld dolarów posiada Dieter Schwarz, szef grupy Schwarz, do której należy Kaufland i Lidl oraz Susanne Klatten, najbogatsza Niemka, posiadająca blisko 20 procent udziałów w koncernie BMW.

W sumie majątki najbogatszych dziesięciu Niemców i Niemek szacuje się obecnie na 256 mld euro, choć jeszcze przed pandemią byli oni w posiadaniu 144 miliardów euro.