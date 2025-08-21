Według danych opublikowanych przez resort, liczba wniosków wzrosła o 14 proc. w porównaniu z analogicznym okresem kończącym się w czerwcu 2024 r.

Wówczas liczba osób ubiegających się azyl w Zjednoczonym Królestwie wyniosła 97 107.

Rekord w Wielkiej Brytanii. Ponad 111 tys. wniosków o azyl

Poprzedni rekord w ciągu 12 miesięcy wynosił 109 343 i odnotowano go w okresie kończącym się w marcu 2025 r.

Migranci, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii po przepłynięciu nielegalnie kanału La Manche na małych łodziach, stanowili 39 proc. całkowitej liczby osób ubiegających się o azyl - podało ministerstwo.

W brytyjskich hotelach od czerwca 2024 r. do czerwca 2025 r. tymczasowo zakwaterowano łącznie 32 059 osób ubiegających się o azyl, co stanowi wzrost o 8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem poprzednich 12 miesięcy.

Wielka Brytania. Wydatki na osoby ubiegające się o azyl

Resort podał, że wydatki rządu Wielkiej Brytanii, dotyczące osób ubiegających się o azyl, wyniosły 4,76 mld funtów w latach 2024/25, co stanowi spadek o 12 proc. w porównaniu z rekordową kwotą 5,38 mld funtów w latach 2023/24.

Kwota ta obejmuje m.in. bezpośrednie wsparcie finansowe i zakwaterowanie migrantów, lecz nie dotyczy kosztów związanych z przechwytywaniem przez funkcjonariuszy osób nielegalnie pokonujących kanał La Manche na łodziach i pontonach.

Motyka do Błaszczaka: Wielowarstwowej ochrony przeciwlotniczej Polsce nie zagwarantował Polsat News Polsat News