W Brazylii ustanowiony został rekord temperatury , pomimo że w kraju w teorii trwa obecnie wiosna. W miejscowości Araçuaí położonej w południowo-wschodnim stanie Minas Gerais termometry pokazały w niedzielę 44,8 stopni Celsjusza . Upały przyczyniają się do także do fali pożarów w kraju.

Nad znaczną częścią kraju od ponad tygodnia utrzymuje się fala ciepła, choć do rozpoczęcia lata na południowej półkuli globu został jeszcze miesiąc. Ekstremalna pogoda wynika według ekspertów ze splotu dwóch czynników. To postępująca zmiana klimatu i zjawisko El Niño, które powoduje wzrost średniej temperatury na powierzchni Oceanu Spokojnego od pół do nawet trzech stopni Celsjusza.