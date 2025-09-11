"Rekiny widmo" będą siać postrach na Pacyfiku. To odpowiedź na zagrożenie z Chin

W skrócie Australia zainwestuje blisko 2 miliardy dolarów australijskich w podwodne drony "Ghost Shark", które mają wzmocnić potencjał tamtejszej marynarki.

Zakup nowoczesnego sprzętu jest odpowiedzią na rosnące zagrożenie ze strony Chin w regionie Pacyfiku.

Oprócz dronów Australia planuje także zakup okrętów podwodnych o napędzie atomowym w ramach umowy AUKUS, jednak realizacja tej części stoi pod znakiem zapytania.

- To najnowocześniejszy sprzęt na świecie - zachwalał swoje plany zakupowe australijski minister obrony Richard Marles podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej.

Wprowadzenie "Ghost Sharków" do wyposażenia Królewskiej Marynarki Wojennej Australii jest jednym z etapów jej restrukturyzacji. Kraj inwestuje w nowe technologie zbrojeń, by zrównoważyć siły na Pacyfiku w obliczu błyskawicznie rozrastającej się potęgi morskiej Chin.

"Rekiny widmo" zasilą australijską marynarkę wojenną. Będą siać postrach na Pacyfiku

Australijski rząd podpisał umowę na pięć lat z krajową firmą Anduril Australia. Kontrakt opiewa na 1,7 mld dolarów australijskich (ponad 4 mld zł) i obejmuje zarówno budowę, jak i konserwację oraz unowocześnianie podwodnych dronów.

"Rekiny" są długie na prawie 6 m i wysokie na ponad 2 m. Mają charakterystyczną "płetwę grzbietową", która zdaje się potwierdzać zasadność ich nazwy. Mogą startować zarówno z lądu, jak i okrętów podwodnych. Marles podkreślał, że osiągają "bardzo duży zasięg" i wyposażone są w technologię stealth, znacznie ograniczającą ich wykrycie.

Australijskie wojsko zamierza nabyć co najmniej kilkadziesiąt sztuk. Pierwszy znajdzie się na wyposażeniu marynarki już na początku przyszłego roku. - Australia jest światowym liderem w dziedzinie autonomicznych podwodnych zdolności wojskowych, a "Ghost Shark" jest zdolny do prowadzenia wywiadu, obserwacji, rozpoznania i ataku - mówił szef resortu obrony.

Australia przygotowuje się do potencjalnego konfliktu. "Rekiny" to nie wszystko

Richard Marles podkreślał, że Australia "stoi w obliczu najbardziej złożonego, a w pewnym sensie najgroźniejszego krajobrazu strategicznego, jaki mieliśmy od zakończenia II wojny światowej".

Jak stwierdził, celem ministerstwa obrony jest usprawnienie australijskich Sił Obronnych i zapewnienie pokoju i stabilizacji w regionie, przy możliwości odstraszania potencjalnych agresorów.

"Rekiny widmo" nie są jedyną inwestycją, która posłużyć ma temu celowi. Australia planuje pozyskanie podwodnych okrętów o napędzie atomowym i technice stealth w ramach umowy AUKUS z Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi.

Plany te mogą jednak spalić na panewce w związku z ruchem amerykańskiej administracji. Biały Dom postanowił raz jeszcze przyjrzeć się zawartemu jeszcze za kadencji Joe Bidena kontraktowi, by potwierdzić, czy jest on zgodny z wdrażanym przez obecnego prezydenta programem "America First".

