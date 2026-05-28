Rekiny u wybrzeży Egiptu. W popularnych kurortach wydano ostrzeżenia
W popularnym egipskim kurorcie Al-Kusajr zaczęły pojawiać się rekiny. Sieć obiegło nagranie z wyciągniętym na plażę dwumetrowym drapieżnikiem. Rekiny widziane miałby być także w Hurghadzie, w kilku innych kurortach wydano ostrzeżenia.
W skrócie
- W kurorcie Al-Kusajr oraz w Hurghadzie zaobserwowano obecność rekinów.
- W kilku nadmorskich kurortach, w tym w Szarm el-Szejk, wydano ostrzeżenia dotyczące obecności rekinów.
- Według publikacji drapieżniki należą do gatunku ostronos atlantycki
Media podają, że na kilka tygodni przed masowym napływem turystów Al-Kusajr mierzy się z pojawiającymi u jego wybrzeży rekinami.
Egipt. Rekin w popularnym kurorcie. "Widać, jak bestia wije się na ziemi"
Brytyjski dziennik "The Sun" podał, że 16 maja na brzeg wyciągnięty został dwumetrowy rekin. Na płyciźnie pojawił się prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia.
W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak drapieżnik jest wyławiany przez miejscowych rybaków.
"Widać, jak bestia wije się na ziemi, ale aby ją obezwładnić, potrzeba kilku dorosłych mężczyzn" - czytamy.
W sieci pojawił się też film z innym rekinem, którego również usiłowano wyciągnąć na brzeg.
Drapieżniki widziane w Hurghadzie. Ostrzeżenia w kilku kurortach, w tym w Szarm el-Szejk
Pojawiły się też doniesienia o dwóch przypadkach, kiedy rekiny widziane były przy brzegu plaży w Hurghadzie.
W kilku kurortach, w tym w popularnym Szarm el-Szejk wydano ostrzeżenia przed rekinami.
Według publikacji pojawiające się drapieżniki to ostronosy atlantyckie, których dorosłe osobniki mogą osiągać nawet ponad trzy metry długości i masę do 400 kg.
Źródło: "The Sun"