Rekiny u wybrzeży Egiptu. W popularnych kurortach wydano ostrzeżenia

Artur Pokorski

Artur Pokorski

W popularnym egipskim kurorcie Al-Kusajr zaczęły pojawiać się rekiny. Sieć obiegło nagranie z wyciągniętym na plażę dwumetrowym drapieżnikiem. Rekiny widziane miałby być także w Hurghadzie, w kilku innych kurortach wydano ostrzeżenia.

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Plaża w Egipcie, leżaki z parasolami, osoby na łodzi próbujące wydobyć rekina z wody
W egipskich kurortach zaczęły pojawiać się rekiny (Zdj. ilustracyjne)FRANK FELL / ROBERT HARDING RF / Facebook/Tito TarekAFP

W skrócie

  • W kurorcie Al-Kusajr oraz w Hurghadzie zaobserwowano obecność rekinów.
  • W kilku nadmorskich kurortach, w tym w Szarm el-Szejk, wydano ostrzeżenia dotyczące obecności rekinów.
  • Według publikacji drapieżniki należą do gatunku ostronos atlantycki
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Media podają, że na kilka tygodni przed masowym napływem turystów Al-Kusajr mierzy się z pojawiającymi u jego wybrzeży rekinami.

Egipt. Rekin w popularnym kurorcie. "Widać, jak bestia wije się na ziemi"

Brytyjski dziennik "The Sun" podał, że 16 maja na brzeg wyciągnięty został dwumetrowy rekin. Na płyciźnie pojawił się prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak drapieżnik jest wyławiany przez miejscowych rybaków.

Zobacz również:

38-letni nurek nie przeżył ataku żarłacza białego u wybrzeży Australii. Mężczyzna osierocił dwie córki (zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Śmiertelny atak rekina. "Przyjaciele byli świadkami"

Maciej Olanicki
Maciej Olanicki

"Widać, jak bestia wije się na ziemi, ale aby ją obezwładnić, potrzeba kilku dorosłych mężczyzn" - czytamy.

W sieci pojawił się też film z innym rekinem, którego również usiłowano wyciągnąć na brzeg.

Drapieżniki widziane w Hurghadzie. Ostrzeżenia w kilku kurortach, w tym w Szarm el-Szejk

Pojawiły się też doniesienia o dwóch przypadkach, kiedy rekiny widziane były przy brzegu plaży w Hurghadzie.

W kilku kurortach, w tym w popularnym Szarm el-Szejk wydano ostrzeżenia przed rekinami.

Zobacz również:

Czerwone niebo w Zatoce Rekina w Australii podczas uderzenia cyklonu Narelle
Świat

Czerwono w Zatoce Rekina. Wyjątkowy efekt uderzenia cyklonu

Jakub Wojciechowski
Jakub Wojciechowski

Według publikacji pojawiające się drapieżniki to ostronosy atlantyckie, których dorosłe osobniki mogą osiągać nawet ponad trzy metry długości i masę do 400 kg.

Źródło: "The Sun"

Zobacz również:

Niebezpiecznie na plażach w Sydney (zdjęcie ilustracyjne)
Świat

Tragedia na australijskim wybrzeżu. Zrozpaczeni rodzice zabrali głos


"Odbierają nam suwerenność". Sasin uderza w rząd TuskaPolsat NewsPolsat News

Najnowsze