W skrócie W kurorcie Al-Kusajr oraz w Hurghadzie zaobserwowano obecność rekinów.

W kilku nadmorskich kurortach, w tym w Szarm el-Szejk, wydano ostrzeżenia dotyczące obecności rekinów.

Według publikacji drapieżniki należą do gatunku ostronos atlantycki

Media podają, że na kilka tygodni przed masowym napływem turystów Al-Kusajr mierzy się z pojawiającymi u jego wybrzeży rekinami.

Egipt. Rekin w popularnym kurorcie. "Widać, jak bestia wije się na ziemi"

Brytyjski dziennik "The Sun" podał, że 16 maja na brzeg wyciągnięty został dwumetrowy rekin. Na płyciźnie pojawił się prawdopodobnie w poszukiwaniu pożywienia.

W sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak drapieżnik jest wyławiany przez miejscowych rybaków.

"Widać, jak bestia wije się na ziemi, ale aby ją obezwładnić, potrzeba kilku dorosłych mężczyzn" - czytamy.

W sieci pojawił się też film z innym rekinem, którego również usiłowano wyciągnąć na brzeg.

Drapieżniki widziane w Hurghadzie. Ostrzeżenia w kilku kurortach, w tym w Szarm el-Szejk

Pojawiły się też doniesienia o dwóch przypadkach, kiedy rekiny widziane były przy brzegu plaży w Hurghadzie.

W kilku kurortach, w tym w popularnym Szarm el-Szejk wydano ostrzeżenia przed rekinami.

Według publikacji pojawiające się drapieżniki to ostronosy atlantyckie, których dorosłe osobniki mogą osiągać nawet ponad trzy metry długości i masę do 400 kg.

Źródło: "The Sun"





