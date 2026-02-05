Region, na którym skupia się uwaga. Pekin coraz mocniej zaciska pętlę

W skrócie Hongkońska Federacja Studentów została rozwiązana po prawie 70 latach działalności ze względu na "rosnącą presję".

W oświadczeniu HKFS podkreślono, że organizacja była zaangażowana w wydarzenia polityczne i społeczne oraz jednoczyła środowisko akademickie w regionie.

Proces likwidacji organizacji wiązany jest z wpływem ustawy o bezpieczeństwie narodowym narzuconej przez Pekin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W czwartek rano podczas posiedzenia stałego komitetu HKFS przegłosowano wszczęcie procesu rozwiązania organizacji. Jej główny przedstawiciel Isaac Lai poinformował Hong Kong Free Press, że sfinalizowanie działań będzie miało szybki przebieg.

- Jak widzimy, wiele związków studenckich na różnych uniwersytetach zostało niedawno rozwiązanych. Spotkaliśmy się z tą samą presją. I nie możemy zrobić nic poza rozwiązaniem organizacji - wskazał.

HKFS rozwiązana. Powodem "presja" narzucona na organizację

Decyzja o rozwiązaniu HKFS została przekazana także w wydanym przez organizację oświadczeniu. Ponownie wskazano w nim na zewnętrzny nacisk, nie precyzując, z jakiej strony pochodził.

"Przez lata zawsze uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach politycznych i społecznych (...) Niestety, wraz ze zmianą okoliczności, w ostatnich latach członkowie HKFS i ich zwolennicy znajdowali się pod coraz większą presją" - napisano.

Jak dodano, studencka inicjatywa przez prawie siedem dekad działalności pracowała nad "zjednoczeniem sił różnych instytucji szkolnictwa wyższego" w Specjalnym Regionie Administracyjnym Chin.

Pekin zaciska pętlę na Hongkongu. Pokłosie kontrowersyjnej ustawy

"Hong Kong Free Press" wskazuje, że proces rozwiązywania organizacji studenckich, do którego dołączył właśnie HKFS, jest skutkiem "narzuconej przez Pekin ustawy o bezpieczeństwie narodowym".

Przypomnijmy, że w czerwcu 2020 r. po raz pierwszy w historii centralne władze Chińskiej Republiki Ludowej bezpośrednio zadecydowały o wdrożeniu aktu prawnego, bez możliwości samodzielnego uchwalenia go przez lokalny parlament.

Jego zapisy dotyczyły m.in. kar za podważanie władzy centralnej, terroryzm, czy wrogą współpracę z siłami zagranicznymi. Ustawa zaowocowała wieloma aresztowaniami, w tym aktywistów i działaczy demokratycznych. Była krytykowana m.in. przez ONZ, Unię Europejską, Tajwan i Japonię.

W 2024 r. w Hongkongu przyjęto kolejną ustawę dotyczącą bezpieczeństwa, tym razem zatwierdzoną przez wewnętrzne organy i uzupełniającą poprzednie rozporządzenie.

Studenci z Hongkongu na celowniku chińskiego rządu. Areszty i brak wyroków

HKFS została założona w 1958 r. Organizacja wielokrotnie angażowała się w studenckie ruchy aktywistyczne. Tuż przed rozwiązaniem jej jednym realnie funkcjonującym członkiem był Związek Studentów Uniwersytetu Lingnan (LUSU).

W czerwcu 2025 r. policja aresztowała kilku byłych i obecnych działaczy LUSU. Oficjalną przyczyną było podejrzenie o kradzież 1,3 mln dolarów hongkońskich z funduszy organizacji. Nikt nie został jednak postawiony przed sądem.

Źródło: Hong Kong Free Press

"Polityczny WF": Kogo Tusk zaprasza na porto i cygaro? INTERIA.PL